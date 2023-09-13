Скандал с песней Цоя во Львове: Арестович требует наказать нардепку из-за замечаний музыканту

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович через суд требует наказать народную депутатку Наталью Пипу, которая во Львове сделала замечание исполнителю песен Цоя. Он обвинил нардепку в "разжигании межнациональной розни".

Об этом Арестович написал на своем телеграмм-канале.

Экс-советник ОП заявил, что по его представлению Печерский районный суд Киева обязал ГБР начать расследование действий нардепки Пипы, которая во Львове сделала замечание исполнителю русскоязычных песен Цоя.

"Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю), и государство должно дать свою правовую оценку произошедшему. Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила что-то очень похожее на издевательство над несовершеннолетним", — заявил чиновник.

Действия народного депутата Арестович назвал "шовинизмом".

Скандал с песнями Цоя во Львове: что известно

В июне 2023 года во Львове народная депутат Наталья Пипа сделала замечание подростку, который на улице исполнял песни российского исполнителя Виктора Цоя. В ответ в свой адрес услышала нецензурные слова.

Впоследствии парень извинился за нецензурную лексику. После скандала несовершеннолетний вернулся в Одессу, однако пообещал еще приехать во Львов.

В Госагентстве по искусствам заявили, что в Украине официально не запрещено петь песни советского рокмузыканта Виктора Цоя, погибшего еще до распада СССР.

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