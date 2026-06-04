Скандал с подготовкой мобилизованных: Сырский принял жесткие решения

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Качественная подготовка украинских военнослужащих остается одним из главных приоритетов Вооруженных Сил Украины, поскольку именно отношение к людям принципиально отличает Украину от российского агрессора.

Это подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и сделал об этом соответствующее сообщение в Facebook.

По словам главкома, в мае были проведены масштабные инспекции в 72 воинских частях, ранее получивших право самостоятельно проводить базовую общевойсковую подготовку (БЗВП) на собственной базе. Результаты контроля выявили серьезные проблемы в некоторых подразделениях.

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«По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе жестких. Восемь воинских частей лишились права на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев», — заявил Александр Сырский.

Главком подчеркнул, что в вопросе обучения мобилизованных «неприкосновенных нет», а качество подготовки должно соответствовать единым высоким стандартам.

Определяющий фактор и борьба с СОЧ

Сырский отметил, что определяющим в обучении остается человеческий фактор. В тех частях, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают быт, развивают учебную базу, а инструкторы обеспечивают постоянную обратную связь с новобранцами, качество подготовки значительно выше. Кроме того, в таких подразделениях фиксируют значительно меньше случаев самопроизвольного оставления частей (СОЧ).

В настоящее время ВСУ продолжают совершенствовать систему БЗИН, усиливать адаптацию мобилизованных в учебных центрах и внедрять дополнительные меры по профилактике СОЧ.

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Нововведения в программе обучения

Программа подготовки постоянно адаптируется к реалиям современной войны. В частности, в базовый курс уже включили практические тренировки в составе групп по выявлению и уничтожению вражеских беспилотников малого класса — коптеров и FPV-дронов.

Главнокомандующий также заслушал предложения от представителей командований видов, родов войск и боевых бригад по дальнейшему повышению эффективности обучения, отметив, что от качества подготовки сегодня напрямую зависит жизнь украинских воинов.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг жесткой критике новую реформу мобилизации, назвав ее обреченной на провал без уважения прав человека. Он подчеркнул, что, несмотря на обещания, представители ТЦК до сих пор используют балаклавы, а системные нарушения, как силовые задержания и изъятие вещей, продолжаются

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