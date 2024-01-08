Скандал с похищением мужчины представителями ТЦК на Закарпатье – появились новые подробности

На днях в Сети разразился скандал — народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу сообщил, что в Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) похитили водителя из Днепра — они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и повезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

Однако после того, как новость получила огласку, женщина похищенного мужчины записала еще одно видео, где отрицала применение силы со стороны военных. Она заявила, что во время записи первого видео 4 января находилась в состоянии эмоционального стресса. Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, к записи второго видео женщину заставили.

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш рассказал в Facebook новые подробности скандального дела по похищению мужа представителями военкомата.

Так, по его словам, после огласки скандала руководитель Хустского Территориального центра комплектования и социальной поддержки отреагировал на ситуацию – он сконтактировал с женой фактически похищенного мужчины, извинился, сказал, что такого не должно быть.

"Так понимаю, решил вопрос, чтобы днепрянина вернули из Ровенщины (куда его уже доставили оперативно, "для плана") в Хуст, где ему выписали повестку по месту жительства и отпустили. За такие адекватные действия заочно благодарю его. Очень надеюсь, что руководитель ТЦК действительно понимает, что "такая мобилизация" исключительно вредит — и гражданам (качает общество), и армии (где нужны мотивированные патриоты, а не загнанные принуждением), и экономике (от которой отрывают тех, которые, по сути, не нужны в армии, зато работой в тылу помогают удерживать силы обороны), и связанной с ней обороноспособности, и стране в целом", — написал нардеп.

Георгий Мазурашу также добавил, что у похищенного мужчины, которого угрозами заставили ехать в ТЦК в Хусте, а затем отправили на полигон в Ровенской области, есть проблемы с сердцем и нервной системой.

"Хорошо, что та ситуация закончилась так. Потому что могла закончиться намного хуже. Вариантов здесь немало... Не будем о неприятном и грустном. ВСУ надо поддерживать, а не создавать им ненужные лишние проблемы, загоняя угрозами и принуждением в армию явно не готовых. воевать… Надо закругляться, а то увидим и видео от "похищенного", где он будет рассказывать, что вообще он сам рвался в армию, ездил искал, кто бы помог быстренько оформить "пригодность" и отправить к вечеру на полигон, что очень благодарен "военкоматным", которые любезно согласились сопроводить его с блокпоста в ТЦК, и что от жены и ребенка просто не знал, как убежать, поэтому и попросил сказать, что забрали у него телефон, а на самом деле просто не хотел с ними общаться", — иронизирует нардеп.

Сейчас известно, что мужчина вместе с семьей уже вернулся в Днепр с полигона на Ровенщине, куда его оперативно отправили закарпатские "военкомы".

Напомним, Георгий Мазураш рассказал о еще одном похищении мужчины сотрудниками ТЦК в Закарпатье – к нему обратилась женщина и мама двоих детей, которая уже более месяца ищет "пропавшего" мужа после встречи с представителями военкомата в Хусте.

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