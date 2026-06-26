Скандал с похищением собаки сотрудниками ТЦК: полиция начала расследование

Собака, получившая травму от сотрудников ТЦК

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Правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента в Одессе, в ходе которого военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки забрали с собой чужую собаку породы джек-рассел-терьер и нанесли животному травмы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что инцидент произошел вечером 24 июня на улице Гераниевой в Киевском районе Одессы.

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«По предварительной информации, в тот вечер во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП последние покинули место происшествия вместе с чужой собакой породы джек-рассел-терьер, нанеся при этом животному телесные повреждения», — отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что узнали об инциденте от 31-летней владелицы собаки и оперативно разыскали животное, после чего вернули его хозяйке.

У собаки диагностировали разрыв связки

После осмотра в ветеринарной клинике у животного обнаружили серьезные повреждения.

«После посещения ветеринарной клиники, где у собаки диагностировали травму в виде разрыва передней крестообразной связки, женщина обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в полиции.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Расследование продолжается», — подчеркнули в полиции.

Владелица собаки рассказала подробности

Владелица джек-рассел-терьера Тито Татьяна Пенова в посте в Threads утверждает, что военнослужащие ТЦК якобы напали на мужчину, который выгуливал собаку.

«24 июня было совершено нападение на мужчину, который выгуливал Тито. 10 человек в масках, без единого слова, не показывая и не спрашивая документов, в балаклавах и даже в медицинской маске напали с доской, камнями, палкой с гвоздями, газовыми баллончиками. Мужчина отбился», — написала она.

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По словам женщины, неизвестные, отступая, унесли животное в микроавтобус.

«Мужчина увидел, как собаку держали в микроавтобусе, подвешенную за шею на поводке. Затем неизвестные уехали», — утверждает Пенова.

Она также рассказала, что после возвращения домой собака находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Я не смогу описать словами, как собака кричала, когда оказалась у меня на руках. Он дважды терял сознание от стресса на несколько секунд, потом вскакивал и плакал. Это видели и слышали сотрудники полиции и свидетели», — отметила владелица.

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В то же время женщина опровергла информацию, распространявшуюся в социальных сетях, о якобы сломанных лапах у животного.

«Информация из пабликов о том, что собаку нашли в крови с переломанными лапами, — не соответствует действительности. На собаке местами была кровь мужчины. У собаки повреждены две задние лапы. Одна ушиблена, другая с разорванными связками и, вероятно, поврежденным суставом», — сообщила Пенова.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента и проверяют обстоятельства, изложенные участниками происшествия.

Напомним, ранее защитники животных обвинили сотрудников одесского ТЦК в жестоком обращении с животным. Собака, которую забрали у военнообязанного, впоследствии была найдена с тяжёлыми травмами.

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