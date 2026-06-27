Скандал с полком "Скала": удержится ли Сырский в кресле главкома — в Раде ответили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне скандала в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» официально прокомментировали в парламенте.

Об этом в эфире “Радио Свобода» высказался член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам нардепа, оснований для увольнения Сырский в связи с ситуацией в полку «Скала» сейчас нет. Главком результативно выполняет свои обязанности.

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«На сегодняшний день он очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и по отпору врагу. Я считаю, что оснований для увольнения главнокомандующего точно нет», — сказал Вениславский.

В то же время он отметил необходимость установить всех причастных к возможным уголовным правонарушениям и принять в отношении них соответствующие решения.

«Командира батальона „Скала“ отстранили от исполнения обязанностей. Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, содействовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения», — подчеркнул член оборонного комитета парламента.

Скандал с пытками в полку «Скала» — последние новости

Напомним, накануне военная омбудсман Ольга Решетилова заявила, что несмотря на идентификацию группы инструкторов, которые издевались над бойцами 425-го ОШП «Скала» еще в июне 2025 года, правоохранители до сих пор не привлекли виновных к ответственности. Хотя показания 22 потерпевших подтверждены полиграфом, а факты системных избиений доказаны, расследование не имеет результатов. Офис омбудсмана смог лишь договориться с командованием подразделения об отстранении виновных инструкторов от работы с личным составом и улучшении условий службы.

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25 июня стало известно, что командира полка «Скала» подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проведения расследования по поводу возможных нарушений прав военнослужащих в подразделении. Сейчас решается вопрос о назначении временного исполняющего обязанности командира.

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