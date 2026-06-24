Скандал с Польшей из-за УПА: украинцы ответили, что об этом думают — КМИС

Что украинцы думают о скандале с Польшей

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Большинство украинцев поддерживают конструктивное разрешение исторических споров между Украиной и Польшей и не склоняются к конфронтации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июне 2026 года.

Исследования провели на фоне кризиса в польско-украинских отношениях, который обострился в начале июня. Формально она связана с разными взглядами на общие исторические события и с тем, какую роль эти трактовки должны играть в межгосударственных отношениях и внутренней политике.

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В КМИС спросили респондентов, какой подход к решению исторических споров между Украиной и Польшей они поддерживают больше всего.

Опрос украинцев. / © КМИС

Только 5% украинцев избрали конфронтационные варианты. Из них только 1% считает, что Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польской точки зрения на общую историю. Еще 4% считают, что Польша должна изменить позицию и перейти к украинскому видению истории.

90% украинцев поддерживают конструктивный подход.

Наибольшая доля респондентов — 57% — считает, что каждая страна может иметь свой взгляд на историю и не должна вмешиваться в то, как другая страна ее видит.

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Еще 33% украинцев поддерживают идею, что обе страны должны стремиться создать общий взгляд на историю через взаимные компромиссы и работу совместных комиссий историков, а не политиков.

В КМИС отмечают, что такие результаты в общем перекликаются с предыдущими исследованиями. В сентябре-октябре 2023 года большинство украинцев также выступали против того, чтобы Украина согласовывала свою политику чествования исторических героев с соседними европейскими государствами.

Тогда 55% респондентов ответили, что Украина не должна согласовывать такую политику с соседями. В то же время, 60% украинцев считали, что и соседние государства не должны согласовывать с Украиной собственную политику в отношении исторических героев.

В КМИС объясняют, что большинство украинцев занимают позицию невмешательства: Украина не должна диктовать соседям их историческую политику, но и другие государства не должны вмешиваться в украинское видение прошлого.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого Орла у Владимира Зеленского из-за скандала вокруг УПА. В то же время, эта награда до сих пор остается у Бенито Муссолини, Екатерины II и бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Польши Кароль Навроцкий сознательно обостряет конфликт и пытается сорвать Конференцию по восстановлению URC-2026 в Гданьске. Причиной такого поведения является оскорбление Навроцкого из-за того, что его якобы не пригласили на мероприятие, где Польшу будет представлять премьер-министр Дональд Туск.

По словам Зеленского, ситуация сугубо политическая и связанная с предстоящими парламентскими выборами в Польше, где партия Навроцкого будет соревноваться с действующим премьером.

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