Скандал с польскими автобусами для Винницы получил продолжение: что известно

Польские автобусы. Фото: Beata Chmiel / © соцмережі

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Приобретенные в Польше автобусы наконец-то отправились в Винницу. Раньше их передачу чуть не сорвал скандал вокруг местной улицы Степана Бандеры.

Об этом в своем расследовании и публичных заявлениях сообщила польская активистка Беата Хмель.

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В Винницу отправились автобусы из Польши — что известно

По ее словам, благотворительный сбор на сумму 500 тысяч злотых успешно закрыли раньше. Однако этап закупки и транспортировки потребовал дополнительных усилий и проверок.

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«Потом нужно участвовать в торгах и покупать конкретные автобусы. А перед торгами вместе с водителями из Винницы нужно было проверить и осмотреть каждый экземпляр, чтобы приобрести те, кто действительно будет служить, а не те, что развалятся после двух рейсов», — отмечает Хмель.

Активистка добавила, что перед отправкой автобусы полностью подготовили: заменили аккумуляторы и поставили новые огнетушители. А чтобы не гнать их по дорогам своим ходом, транспорт решили везти на спецплатформах.

«Аплодисменты за инициативу, поздравления с эффективностью — пусть добро двигается дальше! Слава Украине!» — подытожила Беата Хмель.

Она подтвердила, что транспорт уже находится по пути к пункту назначения.

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Скандал с польскими автобусами для Винницы — последние новости

Напомним, между Винницей и польским Кельце разразился скандал из-за исторических споров, хотя города сотрудничают уже 70 лет. Поэтому заблокировали гуманитарную помощь, а поляки требуют от винницких властей переименовать улицу Степана Бандеры.

Поэтому Винница отозвала запрос на передачу ей 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Мэр Сергей Моргунов пошел на этот шаг, чтобы не превращать гуманитарную помощь в инструмент политических манипуляций.

Но несмотря на скандал, польские волонтеры начали свой сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов и передать их в Винницу для нужд местных жителей.

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