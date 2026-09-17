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Скандал с польскими автобусами для Винницы получил продолжение: что известно
Польские автобусы для Винницы отправили в Украину после скандала с названием улицы.
Приобретенные в Польше автобусы наконец-то отправились в Винницу. Раньше их передачу чуть не сорвал скандал вокруг местной улицы Степана Бандеры.
Об этом в своем расследовании и публичных заявлениях сообщила польская активистка Беата Хмель.
В Винницу отправились автобусы из Польши — что известно
По ее словам, благотворительный сбор на сумму 500 тысяч злотых успешно закрыли раньше. Однако этап закупки и транспортировки потребовал дополнительных усилий и проверок.
«Потом нужно участвовать в торгах и покупать конкретные автобусы. А перед торгами вместе с водителями из Винницы нужно было проверить и осмотреть каждый экземпляр, чтобы приобрести те, кто действительно будет служить, а не те, что развалятся после двух рейсов», — отмечает Хмель.
Активистка добавила, что перед отправкой автобусы полностью подготовили: заменили аккумуляторы и поставили новые огнетушители. А чтобы не гнать их по дорогам своим ходом, транспорт решили везти на спецплатформах.
«Аплодисменты за инициативу, поздравления с эффективностью — пусть добро двигается дальше! Слава Украине!» — подытожила Беата Хмель.
Она подтвердила, что транспорт уже находится по пути к пункту назначения.
Скандал с польскими автобусами для Винницы — последние новости
Напомним, между Винницей и польским Кельце разразился скандал из-за исторических споров, хотя города сотрудничают уже 70 лет. Поэтому заблокировали гуманитарную помощь, а поляки требуют от винницких властей переименовать улицу Степана Бандеры.
Поэтому Винница отозвала запрос на передачу ей 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Мэр Сергей Моргунов пошел на этот шаг, чтобы не превращать гуманитарную помощь в инструмент политических манипуляций.
Но несмотря на скандал, польские волонтеры начали свой сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов и передать их в Винницу для нужд местных жителей.