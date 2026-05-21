Скандал с "порноофисами": под арест отправили руководителей полиции трех областей

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога пяти подозреваемым по делу о коррупционном прикрытии сети «порноофисов».

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Размеры залогов для подозреваемых

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица извлекали неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавали и распространяли порнографический контент.

Всем пяти участникам схемы суд предоставил право выйти под залог. Суммы залогов распределились следующим образом:

8 млн грн — для водителя заместителя Министра внутренних дел Украины;

7 млн грн — для начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

5 млн грн — для заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

5 млн грн — для первого заместителя начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области;

1 млн 164 тыс. грн — для заместителя начальника ГУНП в Житомирской области.

Результаты обысков и ход следствия

Во время проведения санкционированных обысков в рамках уголовного производства правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные деньги и другое имущество. Общая сумма изъятых денежных средств составляет 22,6 млн. грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к защите незаконного бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы, организованной высокопоставленными должностными лицами Нацполиции.

По данным следствия, руководители полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях помогали работать сети порностудий, незаконно снимавшей и распространявшей в интернете эротические и порнографические видео.

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъят элитный автопарк из шести автомобилей, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

Впоследствии после разоблачения полицейских чиновников в порноскандали и схемах глава Нацполиции Выговский отправил своих заместителей с проверками в три области Украины.

