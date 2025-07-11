Скандал с "принудительной мобилизацией" журналиста Буткевича завершился: что было на самом деле

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич

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В течение двух последних дней в соцсетях живо обсуждали «принудительную мобилизацию» известного украинского журналиста Богдана Буткевича, которого якобы объявили в розыск и «бусифицировали», несмотря на его проблемы со зрением.

Окончательную точку в скандальной истории поставил сам журналист, опубликовав в пятницу, 11 июля, сообщение в соцсети Facebook.

Буткевич сообщил, что отныне он военнослужащий ВСУ, добавив, что для него «высшей честью в жизни и было, и есть, и всегда будет надеть соответствующую униформу».

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«Вскоре начинаю курс БЗВП в одном из УЦ. А дальше буду иметь честь продолжить службу в рядах Сил Обороны. Где именно — пока не разглашаю, ведь могут быть изменения. Но раз уж моя скромная персона вызвала такие страсти, то обязательно сообщу о своем месте несения службы — если будет разрешение руководства, само собой. Служу народу Украины!» — написал он.

Богдан Буткевич добавил к своему сообщению фото военного билета.

Военный билет Богдана Буткевича

При этом журналист отметил, что «хотел попасть в армию без привлечения внимания санитаров и гиен», и добавил, что «запомнил как поддержку друзей, так и злобные нападки врагов».

Также Буткевич не стал комментировать свое сотрудничество «с определенными структурами Сил Обороны» до мобилизации, заверив, что оно подтверждено и документами, и хорошими результатами.

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«Из уважения к безопасности людей, с которыми работал и сохранения конфиденциальности задач, которые выполнялись, ничего не буду объяснять. Кто знает — тот знает. Кто не знает — тот врет и льет грязь», — подытожил он.

Напомним, ранее спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Саранцев уточнил, что Богдан Буткевич имел бронирование от мобилизации до апреля 2025 года, которое было снято в связи с изменениями в законодательстве. Он самостоятельно пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, повторная ВВК признала его пригодным для службы в воинских частях обеспечения.