Скандал с "ПриватБанком" и военным: руководство и НБУ отреагировали

"ПриватБанк" и НБУ извинились перед военным

Руководство «ПриватБанка» и НБУ пришло с извинением военного, которому отказали в обслуживании в Киеве. Учреждения обещают приложить все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Об этом сообщает ТСН.

"ПриватБанк" пришел с извинениями к военному, которому не предоставили обслуживание

Человек, его потребности и достоинство — на первом месте

Как написал ПриватБанк, история с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустима.

«В ней не было проявлено того внимания, человечности и ответственности, которые должны быть безусловными, особенно в отношении военных и ветеранов, которые не были бы нормы и регуляции. Мы приносим свои извинения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной», — говорится в сообщении.

«Нам действительно стыдно. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения. Мы сделаем все, чтобы такие случаи больше не происходили. Ни с военными, ни с гражданскими», — подчеркнул Дмитрий Мусиенко, член Правления ПриватБанка по розничному бизнесу.

Ветеран принял извинения и выразил надежду, что подобных курьезов больше не будет.

«Гражданские должны подстраиваться под военных. Потому что в дальнейшем нас, к сожалению, будет больше. И вы должны это понимать», — высказался пострадавший.

Кроме этого, учреждение предлагает оплатить военное лечение, протезирование и оказать всю необходимую поддержку.

В свою очередь в НБУ заверили, что выводы будут сделаны.

«Ваш пример станет для меня инструментом, чтобы в других банках, страховых компаниях и в любой сфере, касающейся национального банка, ничего подобного не происходило. Мы проанализируем, почему так вышло. Какие именно регламенты помешали. Почему этого не хватило? Но это одна часть истины. Есть вторая часть правды — это люди. Любой регламент, устав, процедура — они пусты, если человек не чувствует эмпатию и не понимает ситуацию. А это уже вопрос культуры», — подчеркнул представитель НБУ Андрей Пышный.

Он акцентирует, что в современном украинском обществе есть немало пострадавших парней и девушки — военных и гражданских.

«Это часть нашей действительности. Если мы это осознаем — у нас будет будущее. Если мы этого не осознаем, то будет беда», — заключил он.

Напомним, возмутительный инцидент с неоказанием услуг ветерана без конечностей произошел в киевском отделении «ПриватБанка» на Брестском проспекте. Так, 20-летнему военному цинично отказали в восстановлении карты, на которую должны прийти государственные выплаты. Молодой парень, как известно, потерял все концовки в бою на Харьковщине.

Как рассказала медицинский куратор «Ангелов», сотрудник учреждения сослался на то, что «карту следует держать в руке», а другой человек этого делать не может. Она подчеркнула: бюрократические процедуры для работников банка оказались важнее человека, который за них воевал.

«Раненый решил ждать протез руки. Луне. Возможно, год. Без денег, которые государство ему должно. Мы этого так не оставим. Государство, банки и бюрократия должны повернуться лицом в армию. Иначе — это измена, а не просто идиотизм», — подытожила Толкачева.