Скандал с прослушиванием Залужного: экс-сотрудник СБУ рассказал, как обезопаситься от подобного

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что для проверки помещения и обнаружения там приборов прослушивания, который нашли в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, нужно специальное оборудование.

Об этом Ступак рассказал во время телемарафона 19 декабря.

"Это же непросто пришли там, условно, два брата Марио, посмотрели, сказали "нет, у вас здесь чисто". Это занимает где-то часа два-три... тщательно проверить. Это каждая розетка, каждый светильник, каждая конструкция деревянная ... А если там большое количество, например, статуэток, каких-то медалей – всех их надо проверить", – отметил Ступак.

Он подчеркнул, что для таких проверок нужно специальное оборудование.

"Один чемодан сканирует определенные частоты. Потом есть такое устройство очень похоже на металлоискатель и ты с ним обходишь просто каждый сантиметр помещения: и потолок, и пол, и стены", – пояснил он.

Также, по словам Ступака, проверяют стены и конструкции на них.

"Это уже проблема, это уже большая головная боль, как это проверить, потому что оно деленчит постоянно, указывает, что здесь что-то находится, ты ручками все проверяешь", – добавил он.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Впоследствии это подтвердили и в Службе безопасности.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно об этом деле.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выпуск новостей 22:00 за 17 декабря: кабинет Залужного ПРОСЛУШИВАЛИ?!

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