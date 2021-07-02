Скандал с путешествиями вакцинированных CoviShield и CoronaVac: Ляшко рассказал, как решается этот вопрос

Скандал с путешествиями вакцинированных CoviShield и CoronaVac: Ляшко рассказал, как решается этот вопрос

Ляшко на следующей неделе поедет в Брюссель, где проведет переговоры о признании вакцин.

Правительство работает над тем, чтобы украинцы, привитые вакцинами CoviShield и CoronaVac, могли въезжать в Евросоюз.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами 1 июля.

По его словам, отказ пропускать туристов, привитых вакциной, признанной ВОЗ, является нарушением международного права. Он уточнил, что на следующей неделе проведет переговоры в Брюсселе о признании вакцин, используемых в Украине.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", — заявил Ляшко.

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Глава Минздрава добавил, что европейский регулятор EMA, который еще не признал CoviShield и CoronaVac, сейчас рассматривает их документы. По его словам, в ближайшее время ожидается решение EMA по этим препаратам.

Кроме того, в связи с запуском "ковидных" сертификатов Украина договаривается об их признании со всеми странами Евросоюза.

"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться о взаимном признании национальных COVID сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", — пояснил министр.

В свою очередь, ранее спикер МИД Олег Николенко сообщал, что Европейский Союз, возможно, через две недели внесет Украину в "зеленую" зону. Однако, он отметил, что даже возможное попадание Украины в список стран "зеленой" зоны не означает автоматическое открытие границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

Напомним, у граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название AstraZeneca. — Ред.), возникли трудности с поездками в Евросоюз. Руководство Института сыворотки (Serum Institute), где производят препарат, сейчас занимается решением этой проблемы.

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