Скандал с пытками в колонии: Малюська рассказал шокирующие подробности дела

По его словам, история этих обстоятельств "интереснее", чем кажется на первый взгляд.

ГБР выявило многочисленные факты пыток заключенных в исправительных учреждениях Украины. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что речь идет о Божковской исправительной колонии, события происходили в 2022-м и частично в 2023 году.

Об этом Малюська сообщил в рамках единого телемарафона.

“Речь идет об одной колонии, это Божковская колония. События происходили в 22-м, частично в 23-м году. И сразу нам правозащитники сообщили, что там есть несколько идиотов, которые избивают заключенных. Мы мгновенно среагировали, провели расследование, передали материалы дела правоохранительным органам и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 23-го года. Поэтому сегодняшняя новость – результат расследования ГБР тех обстоятельств дела, которые были известны еще в прошлом году”, — рассказал Денис Малюська.

По его словам, история этих обстоятельств "интереснее", чем кажется на первый взгляд. Якобы сотрудники колонии таким образом боролись с "ворами в законе".

“Дело в том, что эти идиоты, мои сотрудники (частично моя вина) так решили бороться с “ворами в законе” и с культурой “воров в законе” в тюрьмах. Все авторитеты криминальные, у них есть правило – они не работают... иначе они теряют свой воровской статус. Соответственно, эти обвиняемые... заставляли их взять швабру в руки... и что-то убирать. Тогда лицо теряет воровской статус, авторитет... перестает быть "коронованным"... и соответственно таким образом налаживается дисциплина в учреждении... где нет этой иерархии", — рассказал Малюська.

Он также добавил, что такое поведение подозреваемых — это еще "остатки" советской культуры и это неверная практика.

"Безусловно, это считается пыткой, поэтому поддерживаем максимально расследование. Такого не должно быть. Искривление и старые советские практики вводить в тюремную систему сейчас мы не разрешим", — отметил министр юстиции.

Напомним, что работники ГБР обнаружили многочисленные факты пыток заключенных в Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области.

Читайте также: