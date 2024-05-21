Скандал с рекламой Соколовой: ведущая ответила на критику и обратилась к "поклоннику" Карасю

Журналистка и телеведущая Янина Соколова ответила на критику социальной рекламы ее фонда.

На днях в Киеве появилась реклама службы психологической помощи с депрессивными надписями "Будет только хуже", "Из депрессии не выйти", "Жизнь не имеет смысла". Украинцев такая реклама возмутила, считая, что эти призывы будут иметь обратный эффект для людей с депрессией.

Скандальные бигборды фонда Соколовой. Фото Дениса Блощинского/facebook.com/denblo

Если вчера Соколова в комментариях отрицала вину своих подчиненных и уверяла, что реклама разработана с участием психологов, то сегодня признала ошибку. Об этом она написала в Facebook.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы ошиблись. За неприемлемую в наше время концепцию рекламной кампании несу ответственность персонально. Я ее утвердила после предложений рекламного агентства McCann Kyiv. Поэтому прошу персональное извинение у всех, у кого наша идея вызвала обратную от желаемую реакцию", – отметила телеведущая.

По ее словам, расчет был на то, что "человек, который прочтет на борде свои же мысли синхронизирует их с собой и увидит что: выход есть, как написано ниже на борде наберет психологов 5522 и получит помощь".

"Я еще раз извиняюсь перед теми, кого мы ранили своей рекламой. И хочу, чтобы мы исправили эту ошибку. Борды и ситилайты будут сняты. Уже снимаются. И заменены бордами, которые мы будем делать на основе ваших идей и предложений", – сказала Соколова.

Отдельный "привет" телеведущая передала своему "стабильно активному "поклоннику" Евгению Карасю и его друзьям, которые после его поста звонят на линию, матом облагают психологов и убегают".

"Евгений, мы и тебе поможем. Звони. Это анонимно и бесплатно", – обратилась Соколова к Карасю. Сам военный на упрек ведущей пока не ответил.

Ранее военная медик Елена Рыж рассказала, что после двух лет полномасштабной войны на фронте все еще ощущается нехватка квалифицированных психологов.

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