Скандал с руководством ТЦК на Закарпатье: Лубинец требует проверки

Лубинец

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатье. Он анонсировал обращение в правоохранительные органы с требованием провести масштабную проверку.

Об этом Лубинец написал в Telegram .

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Лубинец требует проверки

Омбудсмен утверждает, что проблемы в работе закарпатских ТЦК фиксируют в течение нескольких лет, а после задержаний или сообщений о подозрении чиновникам, которые стали возможны после мониторинговых визитов, против представителей его института якобы разворачиваются информационные атаки.

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По его словам, в последнее время в нескольких областях активизировались люди, публично защищающие отдельных работников ТЦК и СП и ставящие под сомнение результаты мониторинговых визитов.

Отдельно омбудсмен обратил внимание на ситуацию в Закарпатье. Он заявил, что системно говорит о проблемах в регионе еще с 2023 года после назначения руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП.

Лубинец утверждает, что во время мониторинговых мер его представители неоднократно выявляли возможные нарушения прав человека и коррупционные риски. По его словам, соответствующие материалы передавали правоохранителям.

Омбудсмен также поднял вопрос о кадровых решениях в отношении руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. По словам Лубинца, чиновника сначала уволили, после чего назначили исполняющим обязанности на 30 дней, а впоследствии этот срок продлевали.

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Отдельно он упомянул обыски, по его словам, СБУ проводила в декабре 2025 года. Лубинец заявил, что во время следственных действий у чиновника якобы обнаружили значительную сумму средств, происхождение которых требовало проверки. В то же время, окончательные правовые выводы по этим обстоятельствам должны предоставить компетентные органы.

«Такое “и.о.” очень похоже на способ обойти закон», — заявил омбудсмен, подвергнув сомнению законность подобной кадровой практики.

Лубинец сообщил, что намерен обратиться к Генеральному прокурору Украины, Главнокомандующему ВСУ, временному исполняющему обязанности министра обороны, Государственному бюро расследований, временному исполняющему обязанности главы СБУ и министру внутренних дел.

Он потребовал провести масштабную проверку деятельности ТЦК и СП на территории всей Закарпатской области.

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В частности, омбудсмен призывает проверить практику назначения руководителей в статусе исполняющих обязанности с последующим продлением таких назначений, предоставить правовую оценку деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП, а также проверить работу руководителей всех районных ТЦК области, где во время мониторинговых визитов фиксировали возможные нарушения прав человека.

Лубинец подчеркнул, что информационные кампании и попытки дискредитации, по его словам, не повлияют на работу его институции.

"Закон должен действовать одинаково для всех - независимо от должности, звания или региона", - подытожил омбудсмен.

Как отмечалось, в Закарпатье могли мобилизовывать военнообязанных, имевших действующие отсрочки . Лубинец заявил, что в одном из районных ТЦК людям якобы блокировали выход, а отсрочки отменяли путем внесения ложных данных в государственную систему. По его словам, во время мониторинговых визитов в июле представитель омбудсмена добился увольнения 13 человек, которых, как утверждается, незаконно удерживали. Омбудсман считает, что выявленные факты могут содержать признаки уголовных правонарушений, в том числе незаконное лишение свободы и служебный подлог.

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