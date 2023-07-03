Скандал с сотрудниками ТЦК в Хмельницкой области: что говорят в военкомате

В связи со случаем, где сотрудники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине, назначена служебная проверка.
В Хмельницком ТЦК отреагировали на скандал со своими ворвавшимися в дом местного жителя сотрудниками, которые угрожали ему "сломать ногу и голову".
Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП.
"Сетью Интернет распространяется информация о возможных противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки! Командование Хмельницкого ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие", – говорится в сообщении.
В связи с этим была назначена служебная проверка, по результатам которой обещают принять "справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно".
"С нашей стороны будут предприняты все необходимые меры, в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения", – заверили в ТЦК.
Напомним, что работники ТЦК ворвались в частный дом, несмотря на запрет владельца и угрожали сломать ногу.
“На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом”, – говорил сотрудник ТЦК.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде пьяный работник ТЦК избил женщину на улице. В Минобороны отреагировали на скандал и заверили, что будет проведено служебное расследование.
В свою очередь полиция начала досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником ТЦКСП.
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