Скандал с сотрудниками ТЦК в Хмельницкой области: что говорят в военкомате

В связи со случаем, где сотрудники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине, назначена служебная проверка.

В Хмельницком ТЦК отреагировали на скандал со своими ворвавшимися в дом местного жителя сотрудниками, которые угрожали ему "сломать ногу и голову".

Об этом сообщает Хмельницкий областной ТЦК и СП.

"Сетью Интернет распространяется информация о возможных противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки! Командование Хмельницкого ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие", – говорится в сообщении.

В связи с этим была назначена служебная проверка, по результатам которой обещают принять "справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно".

"С нашей стороны будут предприняты все необходимые меры, в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения", – заверили в ТЦК.

Напомним, что работники ТЦК ворвались в частный дом, несмотря на запрет владельца и угрожали сломать ногу.

“На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом”, – говорил сотрудник ТЦК.