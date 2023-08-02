Скандал с судьей ВАКС: при принятии громких решений помогала жена-адвокат — расследование

Журналисты-расследователи допустили, что судья Бицюк мог делиться с супругой не только текстами будущих судебных решений, но и конфиденциальной информацией.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Андрей Бицюк, который уже более четырех лет работает на этом посту, при принятии решения относительно экс-прокурора Одесской области воспользовался помощью своей жены — адвоката Анны Надточиевой.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Следствие. Инфо", которые на условии анонимности получили в распоряжение черновик полной версии судебного решения.

Решение касается экс-прокурора Одесской области Олега Жученко, который в первые дни полномасштабного вторжения обратился в ВАКС с просьбой перечислить залоговые средства на нужды ВСУ. Следователь судья Бицюк удовлетворил ходатайство и ослабил меру пресечения для экспрокурора.

Однако, как выяснили журналисты, сформулировать решение судье ВАКС, очевидно, помогала его жена-адвокат. К такому выводу они пришли, изучая документ с названием "ДелоЖуч", автором которого у метаданных фигурирует Бицюк, но правки в него вносила Анна Надточиева. Отредактированный документ был выслан из электронной почты, используемой супругой судьи.

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Полученные и обработанные журналистами документы свидетельствуют также о том, что Надточиева могла иметь доступ к материалам других дел, которые ведет ее муж.

Кроме того, они утверждают, что судья Бицюк мог делиться с женой не только текстами будущих судебных решений, но и конфиденциальной информацией (копии паспортов, адреса проживания, банковские данные и др.) по поводу подозреваемых Андрея Гавриленко и Бориса Родина (они вместе с экс-прокурором Жученко являются фигурантами так называемого дела Труханова-Галантерника).

В частности, по делу другого подозреваемого в коррупционных действиях Олега Бриндака, уверяют расследователи, следователь судья Бицюк направил жене ряд документов – копии платежных поручений, заявления людей, внесших залог за Бриндака, ходатайство об изменении меры пресечения и прочее.

В комментарии журналистам судья Бицюк настаивал, что ему никто не помогает вершить правосудие.

Надточиева тоже сначала настаивала, что никогда не вмешивалась в работу мужа-судьи, но впоследствии заметила: "Тогда началась война, я была на Закарпатье. Он (судья Бицюк, - ТСН) работал и жил в суде. Возможно, он просил меня немного подкорректировать какой-то текст, потому что он не успевал, но я не помню никаких деталей… Чисто теоретически могло быть, что мне дали шаблон, сказали, что надо что-то подкорректировать… Он меня никогда не просит ни о чем больше. Я считаю, что его знания выше моих", — рассказала адвокат.

В издании "Следствие.Инфо" считают, что таким "семейным подрядом" судья нарушил базовые принципы правосудия.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 11 июля, продлил действие меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, подозреваемому во взяточничестве.

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