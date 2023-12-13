Скандал с сухпайками в армии: Минобороны изымает испорченные продукты, а департамент расформируют

Руководитель, осуществлявший подписание договоров поставок сухпайков, сейчас является фигурнатом уголовного производства, в том числе по другим обвинениям.

Министерство обороны Украины сообщило об изъятии части сухпайков, поставленных в 2022 году. Сейчас они хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов обнаружили поврежденную упаковку с джемом, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

Об этом говорится в сообщении Минобороны 13 декабря.

В настоящее время наборы запретили выдавать военнослужащим. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.

"Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок 2022 года без контроля качества. Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации", – сообщили в Минобороны.

В сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, а именно определение количества, стоимости и процедуры закупки.

"Это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования", — добавили в министерстве.

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Напомним, как стало известно, в 2023 году финансовое управление Генштаба ВСУ провело 116 закупок на общую сумму почти 10 млн гривен. Чиновники приобрели итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch хрустальную посуду и иконы.

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