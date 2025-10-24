Скандал с суррогатным материнством в Киеве: иностранцам "продавали" неродного ребенка — подробности

Младенец / © Pexels

В Киеве разоблачена попытка незаконной передачи новорожденной девочки иностранцам под видом суррогатного материнства. Фигурантами дела стали представители частной медицинской компании, специализирующейся на лечении бесплодия.

Об этом сообщили в Национальной полиции и Киевской городской прокуратуре, уточнив, что ребенок сейчас находится на попечении государства.

По данным следствия, супруги из Китая воспользовались услугами столичной клиники для рождения двойни (мальчика и девочки) через программу суррогатного материнства. Однако генетическая экспертиза, проведенная для официальной регистрации, установила, что мужчина является биологическим отцом только мальчика.

Несмотря на отсутствие биологической связи с заказчиками, представители клиники пытались незаконно передать девочку паре. Они планировали использовать судебный механизм для признания отцовства иностранцев.

Как уточнили в прокуратуре, супруги вернулись в Китай с сыном. Руководители клиники оставили девочку в Киеве под наблюдением няни в съемной квартире, ожидая решения суда. Фактически клиника пыталась отдать ребенка иностранцам, заплатившим за двойню. Однако девочка должна была перейти под опеку государства из-за отсутствия биологических связей с заказчиками.

Правоохранители устанавливают настоящих биологических родителей ребенка, который помещен в детское медицинское учреждение. Организатору и менеджеру клиники объявлено подозрение за покушение на торговлю людьми (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149 УКУ) и незаконные действия по удочерению (ч. 2 ст. 169 УКУ). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура будет ходатайствовать об их содержании под стражей.

