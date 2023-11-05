Скандал с ТЦК на Хмельнитчине: военкомы силой тащили мужчину из больницы (видео)

Мужчина объяснял, что хочет пройти медицинское обследование, потому что во время ВЛК ему "только печати проставили".

В Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах слышно, как мужчина объясняет военкомам, что просто хочет пройти медицинское обследование и получить направление, потому что во время ВЛК ему "только печати проставили". Он уверяет, что не уклонист, и обещает на следующее утро явиться в ТЦК.

"Все мои документы у вас. Вы даже паспорт забрали", – отмечает мужчина.

В то же время военные говорят ему "быть мужиком, а не бабой", окружают его, выкручивают руки и пытаются задержать. Стоящий рядом правоохранитель на такие действия работников ТЦК не реагировал.

Полицейский игнорировал призывы вмешаться в ситуацию

"У человека произошел гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы. Полицейские бездействуют, врачей попугали, адвокату и клиенту причинили телесные повреждения", — утверждает местный адвокат Виктор Бабчинский, опубликовавший это видео в соцсетях.