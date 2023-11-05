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Скандал с ТЦК на Хмельнитчине: военкомы силой тащили мужчину из больницы (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Скандал с ТЦК на Хмельнитчине: военкомы силой тащили мужчину из больницы (видео)

Работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат.

Мужчина объяснял, что хочет пройти медицинское обследование, потому что во время ВЛК ему "только печати проставили".

В Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах слышно, как мужчина объясняет военкомам, что просто хочет пройти медицинское обследование и получить направление, потому что во время ВЛК ему "только печати проставили". Он уверяет, что не уклонист, и обещает на следующее утро явиться в ТЦК.

"Все мои документы у вас. Вы даже паспорт забрали", – отмечает мужчина.

В то же время военные говорят ему "быть мужиком, а не бабой", окружают его, выкручивают руки и пытаются задержать. Стоящий рядом правоохранитель на такие действия работников ТЦК не реагировал.

Полицейский игнорировал призывы вмешаться в ситуацию / ©
Полицейский игнорировал призывы вмешаться в ситуацию

"У человека произошел гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы. Полицейские бездействуют, врачей попугали, адвокату и клиенту причинили телесные повреждения", — утверждает местный адвокат Виктор Бабчинский, опубликовавший это видео в соцсетях.

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы

В Хмельницкой области сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы

В комментарии местному изданию vsim.ua Виктор Бабчинский рассказал, что спор возник, потому что военкомы якобы запрещали проводить обследование призывника на ВЛК в больнице поселка Виньковцы.

"По мнению военкома в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВЛК. Поэтому ТЦКашкики массово похищают людей среди улиц и из частных домов, силой везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий, а там без осмотра штампуют справки ВЛК о полной пригодность к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации), – утверждает Бабчинский.

Ранее мы писали о скандале с мобилизацией во Львове, где киевлянина насильно доставили в ТЦК, провели медосмотр, а к утру уже отправили на полигон в соседней области.

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Дата публикации
Просмотры
1940
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