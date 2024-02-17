Скандал с ТЦК на Закарпатье: ученого задержали в гостинице и с третьей попытки отправили в воинскую часть — нардеп

Когда "новобранца" привезли на ВЛК, он из-за того, что врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, на эмоциях начал бросаться на них с ножиком и порезал себе вены.

На Закарпатье пограничники пришли в гостиничный номер к киевлянину и обвинили его в попытке незаконного пересечения границы. Затем мужчина попал в ТЦК, где у него отобрали военный билет и выдали новый документ, с которым трижды отправляли в воинскую часть.

Об этом написал на своей Facebook-странице народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

По его словам, эта история началась 31 января, когда гражданина, много лет работавшего в столичном научном учреждении, пограничники забрали из гостиничного номера, где он остановился.

“Увезли в Солотвино. Там составили протокол [о попытке незаконного пересечения границы]. Сказали: подпиши и поедешь (распространенная практика обманом добиваться подписи или действий). Наивный ученый подписал. Думал, ну придется через суд добиваться отмены бредового протокола. Но… Не отпустили. Поместили в камеру... Затем завезли в ТЦК”, — говорится в сообщении нардепа.

После этого, как сообщает Георгий Мазурашу, у задержанного начались мучения — в военкомате у него забрали телефон и военный билет, где была отметка, что он снят с учета в столичном районном ТЦК. Вместо этого ему выдали новый военный билет, оформили "пригодность" и отвезли в воинскую часть во Львове.

По словам нардепа, львовские военные отказались от "бойца", а когда он получил телефон, то вызвал полицию, сообщив о произошедшем. Но поскольку у мужчины претензий к этой воинской части не было, полицейские никак не отреагировали.

"Оттуда завезли в Ровенскую область. Там продолжили унижение, моральное давление. Но тоже не приняли, потому что видели, что не для военной службы мужчина. С Ровенщины повезли снова в ТЦК на Закарпатье. Там снова поместили в подвал. Оттуда повторно отвезли на Львовщину. Где оформили в воинскую часть”, — описал ситуацию Георгий Мазураш.

По словам нардепа, мужчина снова вызвал полицию и написал заявление, но "полицейские что-то там похихикали со знакомыми военными и уехали".

Георгий Мазурашу сообщил, что когда новобранца привезли на ВЛК, он из-за того, что врачи игнорировали его проблемы со здоровьем, на эмоциях начал бросаться на них с ножиком и порезал себе вены.

“Но этого человека наша “совковая” неадекватная система все равно хочет загнать на фронт. Зачем?!..” – написал депутат.

Напомним, ранее в Ужгороде сотрудники ТЦК и СП силой забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Водитель автобуса заночевал в хостеле, куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат.

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