Скандал с ТЦК на Закарпатье: женщина отрицает применение силы со стороны военных

Женщина, которая обвинила ТЦК в похищении мужчины на блокпосте, извинилась за эмоции.

Молодая женщина, которая обвинила сотрудников Хустского ТЦК в похищении своего мужа, записала новое видеообращение, в котором извиняется за свою эмоциональность и уверяет, что к ее мужу работники ТЦК не применяли силу.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.

Судя по интерьеру помещения, женщина во время записи второго видео находилась в каком-то государственном учреждении. Когда она просит прощения перед ВСУ и ТЦК, то, вспоминая военкомат, делает движение головой будто в направлении своих собеседников.

На этих кадрах женщина говорит, что при записи первого видео 4 января находилась в состоянии эмоционального стресса. На самом деле, утверждает она, к ее мужу никто не применял силу.

Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, к записи второго видео женщину принудили. Они также обращают внимание, что на первом ролике женщина говорила на русском языке, а на втором – уже на украинском.

Нардеп Георгий Мазурашу, обнародовавший эту ситуацию ранее, заявил, что мужа женщины выпустили, выписав повестку по месту жительства. Вместе с семьей он уехал в город Днепр с полигона в Ровенской области, куда его оперативно отправили закарпатские "военкомы".

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу сообщил, что в Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) похители водителя — они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпоста и увезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в поселке Межгорье.

Читайте также: