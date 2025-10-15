Скандал с Третьей штурмовой на Тернопольщине: местный активист рассказал детали "рекета"

Задержание военных-мародеров в Тернопольской области / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

Группа военных, которые пытали и грабили людей в Тернопольской области, могут быть из Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщил местный общественный активист Роман Довбенко в своем Facebook.

Он подтвердил, что военнослужащих этой бригады привлекли к мобилизационным мерам на территории Тернопольской области, но часть из них начала действовать вопреки закону.

«Как многим уже известно, где-то за месяц в нашей (Тернопольской — Ред.) области находятся представители Третьей штурмовой бригады. Нельзя утверждать, что в данной бригаде служат непорядочные ребята. Я лично знаю многих очень порядочных ребят, делающих правильную работу во время войны. Но многие, кто сейчас в области, начали заниматься очень неправильными делами. Они стали „чудить“ и заниматься откровенным беззаконием», — говорит активист.

По его словам, бойцы «тройки» вместо мобилизационных мер и оповещения населения, отбирали автомобили у гражданских, удерживали парней в подвалах и требовали деньги, чтобы их не мобилизовали.

«Недавно даже облили одного мужчину горючей жидкостью и заставили бегать голым вокруг машины. Они очень много нехороших дел делали», — рассказал Роман Довбенко.

Напомним, на днях Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах, которые хотели мобилизовать тренера местной футбольной команды. Местные СМИ писали, что это были ТЦК, а представители одной из бригад. В Сети писали, что речь идет именно о Третьем штурмове.

Тернопольский областной ТЦК впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Название подразделений не указывали.

«Это стопроцентно были не военнослужащие ТЦК. Проводились рекрутинговые мероприятия военными частями. Что касается правомерности их действий, проводится проверка», — сообщили ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, которому подчинены все ТЦК страны.

Сегодня полиция Тернопольщины сообщила о задержании группы военных, что незаконно лишали свободы людей, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. К какому подразделению они принадлежали — не уточнялось.

Третья штурмовая бригада в свою очередь прямо не признала, что это ее бойцы, но заверила, что «открыта к сотрудничеству с правоохранителями».