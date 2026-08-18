ТЦК

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В Днепре 17-летняя девушка-сирота осталась без единственного попечителя после того, как мужчину задержали сотрудники ТЦК и СП и через несколько часов направили на военный полигон.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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По словам омбудсмена, мужчина вышел из дома и просто не вернулся, а позже позвонил по телефону подопечной и сообщил, что его везут в ТЦК. Несовершеннолетняя девушка самостоятельно поехала в военкомат с документами, чтобы доказать свой статус и разобраться в ситуации. Однако к моменту ее приезда попечителя в здании уже не было — его мобилизовали и отправили в учебный центр.

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Дмитрий Лубинец резко осудил такие действия и подчеркнул, что война не отменяет права детей.

«Представьте состояние этого ребенка: человек, который по закону отвечает за него, просто исчезает из дома, а он вынужден сам искать его по ТЦК, чтобы доказать, кто он для него. Скажите мне: как это может быть? Мобилизация — необходимость. Но война не отменяет права ребенка. Человек может оказаться в ТЦК, пройти ВЛК, быть направленным в воинскую часть — а его близкие могут не понимать, где он и что с ним. Это далеко не единичная проблема. Это нельзя воспринимать как норму», — подчеркнул он.

Пока несовершеннолетняя девушка находится со своей бабушкой, однако, как подчеркнул Лубинец, это не делает ее автоматически законным представителем ребенка по законодательству. В случае чрезвычайных ситуаций возникает юридическая неопределенность того, кто будет представлять интересы девушки и нести за нее ответственность.

Уполномоченный сообщил, что его представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин уже взял ситуацию на контроль. Офис омбудсмена направил официальные запросы в Днепропетровский областной ТЦК и СП и Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета, чтобы выяснить, кто и как обеспечил соблюдение прав несовершеннолетней.

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Лубинец подчеркнул, что этот случай демонстрирует последствия проваленной реформы бывшего руководства Минобороны и подчеркнул: если государство не знает, кто отвечает за такого ребенка завтра, это уже проблема всей системы.

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