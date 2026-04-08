Скандал с ТЦК в Тернополе: мужчина с переломом, полиция открыла производство (видео)
Версия ТЦК против свидетельств очевидцев: что на самом деле произошло во время скандального задержания в Тернополе, выяснял ТСН.ua.
В Тернополе — очередной скандал во время мобилизации. После общения с представителями ТЦК 32-летнего мужчину забрали в больницу с переломом ноги.
Что говорят стороны конфликта, выяснял ТСН.ua.
Местные СМИ и паблики утверждают, что мужчину жестоко избили
В Сети распространилось видео, как посреди улицы на асфальте лежит мужчина без одежды и в крови.
«Они ворвались на частную территорию, напали на пострадавшего и скрылись, оставив человека в крови», — передает слова подписчика паблик «Труха Тернопіль».
По информации издания «Новини Тернопіль 20 хвилин», в Тернополь якобы снова заехали из другой области для проведения мобилизационных мероприятий.
«У мужчины открытый перелом ноги, много крови. Его били металлической трубой», — передает издание слова Александра (имя изменено — прим. ред), который стал свидетелем происшествия.
Видео, на котором мужчина без одежды лежит, отправили изданию читатели. На кадрах в частности слышно, как мужчина в военной форме подошел к автору видео и с угрозами требовал прекратить съемку, мол, военных снимать запрещено.
Что говорят в полиции
В тернопольской полиции подтвердили, что получили сообщения от медиков о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен 32-летний житель областного центра.
Предварительно у пострадавшего диагностирован перелом ноги. По словам мужчины, травмы он получил на улице Сахарова.
«Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
Реакция ТЦК
Тернопольский областной ТЦК и СП уверяет, что их военные совершенно невиновны, а мужчина якобы просто упал и сломал ногу.
В ТЦК утверждают, что подошли к мужчине для проверки военно-учетных документов. Однако он во время общения «начал вести себя агрессивно, применил газовый баллончик в отношении военнослужащих и пытался скрыться».
«В ходе бегства он потерял равновесие и получил травму. Военнослужащие предложили оказать медицинскую помощь, однако он от нее отказался», — утверждают в ТЦК.
По информации военкомата, этот гражданин был призван на военную службу 17 января 2026 в одну из воинских частей ВСУ и находился в статусе самовольного оставления части (СОЧ).
Ранее мы писали, может ли работник ТЦК использовать оружие во время мобилизации.