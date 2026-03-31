Скандал с ТЦК в Винницкой области: разбитое авто и задутые баллончиком женщины

В селе Сосонка в Винницкой области произошел массовый конфликт между местными жителями и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли около 20 стражей порядка.

Староста села Николай Демченко прокомментировал ситуацию для «Общественного».

Подробности конфликта с военными ТЦК в Сосонке

Староста села Николай Демченко сообщил, что к моменту его приезда около 18:30 на месте собралось уже почти 80 человек. По его словам, ситуация была критической, и полиция вмешалась, чтобы предотвратить массовую драку.

«С чего все началось, у меня нет информации. Сошлось общество, ссорились с представителями ТЦК, которые были с автомобилем. Полиция всех останавливала, чтобы не было потасовки. В общей сложности приехали около двадцати правоохранителей. Люди рассказали, что работники ТЦК задули баллончиками двух женщин — одна пенсионного возраста, другая помоложе. Они дали показания полиции», — рассказал Николай Демченко.

По словам старосты, конфликт завершился около 21:00, когда полицейские увезли военных с места происшествия.

«Все закончилось тем, что полицейские задержали ребят из ТЦК и забрали в своих автомобилях. Затем приехал эвакуатор, загрузил их авто и забрал, вероятно, на штрафплощадку. Людей не задерживали», — отметил староста.

Позиция Винницкого областного ТЦК и СП

В ведомстве выложили другую версию событий, назвав инцидент нападением гражданских лиц на военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей. По данным ТЦК, конфликт спровоцировала агрессия местных жителей.

«При осуществлении мер оповещения военнослужащими ТЦК и СП и представителями ЧП был замечен гражданин, который, увидев военнослужащих, предпринял попытку побега. В то же время из частного домовладения вышел мужчина и целенаправленно бросил камень, попав в служебный транспорт, в результате чего были выбиты стекла», — отметили военные ТЦК.

По версии военных, к этому мужчине присоединились другие лица, которые поднимали шум и пытались применить физическую силу к группе оповещения. Кроме того, в ТЦК заявили о попытках повредить их автомобиль и игнорирование людьми запрета на препятствование мобилизации. На данный момент правоохранители и военные выясняют, есть ли среди личного состава ТЦК пострадавшие.

В ТЦК также подчеркнули, что ситуацией воспользовались неустановленные лица для нагнетания обстановки и распространения деструктивных месседжей страны-агрессора. В ведомстве подчеркнули, что действия участников нападения подвергаются признакам тяжких преступлений Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции области подтвердили свое присутствие на месте инцидента. Правоохранители обеспечивали охрану общественного порядка и проводили разъяснительную работу, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию. По состоянию на 21:00 толпа разошлась, сейчас идет установка всех обстоятельств происшествия.

