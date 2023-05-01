Скандал с убитой медведицей на Закарпатье: в ГПСУ начали служебное расследование

Сеть возмутило фото, как пограничники позируют на фоне мёртвого медведя. Появились подозрения, что животное убили во время незаконной охоты. В ГНСУ эти упреки отрицают.
В Ужанском нацпарке в Закарпатье заявили, что пограничники могут быть причастны к убийству медведицы во время незаконной охоты.
Об этом сообщает "Укринформ".
О какой медведице идет речь
В издании напомнили, что 14 апреля 2023 года, Западное региональное управление ГНСУ обнародовало информацию, что неподалеку от места службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда поселилась медведица с двумя медвежатами.
По информации руководства Ужанского нацпарка, незаконная охота произошла 12 апреля.
В Сети появилось фото, как трое мужчин в форме, похожей на форму пограничников, и автоматами позируют на фоне убитой медведицы.
Отмечалось, что одно из медвежат пришел к людям в одном из окрестных сел, другое – исчезло.
"Пока мы готовим заявление в Нацполицию по выявленному факту незаконной охоты на медведицу. В результате нашего расследования удалось получить информацию, которая дает основания считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты, организованной и осуществленной должностными лицами ГПС Украины. Также удалось выяснить, что организация и проведение незаконной охоты состоялись по линии инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда", – сообщил начальник отдела государственной охраны ПЗФ Ужанского нацпарка Владислав Каменца.
Что говорят пограничники
В Государственной пограничной службе опровергли информацию о причастности своих сотрудников к убийству медведицы в Ужанском национальном парке.
По информации пограничников, животное на скандальном фото — это самец медведя, а не самка, который к тому же умер естественной смертью.
"Как установлено, в начале апреля этого года на участке пограничного подразделения "Камяница" Чопского отряда пограничный наряд обнаружил труп самца медведя, а не медведицы, что подтверждается соответствующим актом, в котором также указано об отсутствии признаков огнестрельных ранений", — говорится. в сообщении.
Зачем пограничники позировали на фоне тела мертвого животного и радостно улыбались, в ГПСУ не объяснили.
Госпогранслужба заверила, что пограничники принимают все меры для недопущения незаконной охоты, рыбалки и браконьерства.
Как добавляет "Укринформ", в Чопском погранотряде ГПСУ начали служебное расследование по факту убийства медведицы в Закарпатье.
Ранее сообщалось, что медведь залез в машину и выпил 69 банок газированных напитков.
Читайте также:
- "Поросячий папа": украинский защитник приручил дикого кабанчика (милое видео)
- В Киевской области во дворе дома держали тигра
- Пытки животных на глазах у студентов: в Киеве полиция возбудила уголовное производство