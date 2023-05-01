Скандал с убитой медведицей на Закарпатье: в ГПСУ начали служебное расследование

Сеть возмутило фото, как пограничники позируют на фоне мёртвого медведя. Появились подозрения, что животное убили во время незаконной охоты. В ГНСУ эти упреки отрицают.

В Ужанском нацпарке в Закарпатье заявили, что пограничники могут быть причастны к убийству медведицы во время незаконной охоты.

Об этом сообщает "Укринформ".

О какой медведице идет речь

В издании напомнили, что 14 апреля 2023 года, Западное региональное управление ГНСУ обнародовало информацию, что неподалеку от места службы пограничного наряда отдела "Стужица" Чопского отряда поселилась медведица с двумя медвежатами.

По информации руководства Ужанского нацпарка, незаконная охота произошла 12 апреля.

В Сети появилось фото, как трое мужчин в форме, похожей на форму пограничников, и автоматами позируют на фоне убитой медведицы.

Люди в форме позирует на фоне мертвого животного / Фото: Укринформ

Отмечалось, что одно из медвежат пришел к людям в одном из окрестных сел, другое – исчезло.

"Пока мы готовим заявление в Нацполицию по выявленному факту незаконной охоты на медведицу. В результате нашего расследования удалось получить информацию, которая дает основания считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты, организованной и осуществленной должностными лицами ГПС Украины. Также удалось выяснить, что организация и проведение незаконной охоты состоялись по линии инженерно-технических сооружений на землях природно-заповедного фонда", – сообщил начальник отдела государственной охраны ПЗФ Ужанского нацпарка Владислав Каменца.

Что говорят пограничники

В Государственной пограничной службе опровергли информацию о причастности своих сотрудников к убийству медведицы в Ужанском национальном парке.

По информации пограничников, животное на скандальном фото — это самец медведя, а не самка, который к тому же умер естественной смертью.

"Как установлено, в начале апреля этого года на участке пограничного подразделения "Камяница" Чопского отряда пограничный наряд обнаружил труп самца медведя, а не медведицы, что подтверждается соответствующим актом, в котором также указано об отсутствии признаков огнестрельных ранений", — говорится. в сообщении.

Зачем пограничники позировали на фоне тела мертвого животного и радостно улыбались, в ГПСУ не объяснили.

Госпогранслужба заверила, что пограничники принимают все меры для недопущения незаконной охоты, рыбалки и браконьерства.

Как добавляет "Укринформ", в Чопском погранотряде ГПСУ начали служебное расследование по факту убийства медведицы в Закарпатье.

Ранее сообщалось, что медведь залез в машину и выпил 69 банок газированных напитков.

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