Скандал с учетом женщин: в Минобороны назвали неожиданную причину

Причиной скандала с военным учетом женщин в Украине стало техническое заблуждение ТЦК. В общей сложности зафиксировали более 30 случаев. Эти украинок сняли все ограничения.

Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в ВРУ.

«Я с этим вопросом разбирался. Это была проблема техническая со стороны Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, сняты все ограничения, розыски», — подчеркнул он.

По его словам, он поставил задачу сделать все технические предохранители, чтобы подобных историй больше не было. В частности, исключить человеческий фактор, из-за которого могут возникать подобные ситуации в любом ТЦК.

Детали об инцидентах с учетом женщин

В Министерстве обороны добавили, что вопрос статуса «в розыске» для женщин в приложении Резерв+ был решен. Оно возникло из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК. В общей сложности было зафиксировано 32 таких случая, когда женщин ошибочно поставили на военный учет.

«Со всех снят статус „в розыске“ еще две недели назад. Штрафов никто не налагал — для этого не было причин. С общего военного учета ошибочно туда попавших женщин снимут до конца апреля», — подчеркнули в министерстве.

Скандал с мобилизацией женщин

В Украине стало известно о нескольких инцидентах, когда женщин не только ставили на военный учет, но и объявляли в розыск. В частности, об инциденте сообщила киевлянка, мать младенца Ирина Стрикаль. Ее поставили на учет ТЦК как солдата в Варасском ТЦК и СП в Ровенской области. Она имеет образование по специальности «менеджмент», но в военных документах ему присвоили звание солдата и определили как фельдшера.

На инцидент отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ. Там заявили, что в Украине не планируется мобилизация женщин в армию. Кроме того, не разрабатывается никаких механизмов для такого призыва. В то же время на военный учет должны становиться только украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.