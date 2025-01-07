Скандал с унижением защитника: правительство уволило заместителя главы Минветеранов Величко-Трифонюк

Накануне в социальных сетях и медиа была обнародована информация о неэтичном поведении относительно государственного служащего в Минветеранов.

Кабинет министров уволил Руслану Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"На своем заседании 7 января Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Величко-Трифонюк Русланы Владимировны с должности замминистра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции", — говорится в сообщении.

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Ранее в Кабинет министров Украины были направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя по вопросам европейской интеграции министра по делам ветеранов Украины. Такое решение стало реакцией на информацию, обнародованную 6 января в соцсетях и медиа по поводу неэтичного поведения в отношении бывшего сотрудника министерства Евгения Шибалова.

Руководство Минветеранов назначило служебную проверку с целью выявления фактов и обстоятельств, указанных в обнародованной информации.

К слову, Руслана Величко-Трифонюк ранее занимала должность первого заместителя исполнительного директора Украинского ветеранского фонда и была юристом в благотворительном фонде "Вернись живым".

В настоящее время Руслана Величко-Трифонюк и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также входят в состав наблюдательного совета государственного учреждения Украинский ветеранский фонд.

Напомним, бывший сотрудник Министерства по делам ветеранов, ветеран, журналист Евгений Шибалов рассказал о причинах своего увольнения с государственной службы. По его словам, основной причиной стало несоблюдение его права на уважение достоинства. Шибалов заявил, что за время работы в министерстве столкнулся с постоянными оскорблениями и унижениями со стороны руководства.

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