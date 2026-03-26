Скандал с верификацией Monobank: адвокат сделала заявление об экспертизе с флагом РФ

Флаг РФ

Адвокат клиентки Monobank Карины Кольб, фото с видеоверификации которой вызвало громкий скандал из-за якобы российского флага, сделала заявление по поводу проведенной государственной экспертизы.

В комментарии hromadske Анастасия Бурковская, которая представляет интересы клиентки, возмутилась тем, что Monobank во второй раз распространил конфиденциальную информацию.

По ее словам, представители банка до сих пор не выходили на контакт с защитниками Карины и не предоставили какие-либо материалы по проведенной экспертизе.

«Говорить о существовании или содержании такой экспертизы пока преждевременно. Для ее оценки необходимо понимать, какие вопросы ставились эксперту и какие материалы исследовались — полная видеозапись или только отдельный фрагмент, как указано в публикации», — сказала адвокат.

Адвокат утверждает, что Карина удивлена заявлениями Monobank и отрицает присутствие на видеозаписи российского флага.

«Кроме того, возникает вопрос к банку, на каком основании ими в очередной раз распространена информация, составляющая конфиденциальную информацию о клиенте и банковскую тайну. Ведь согласия на ее распространение Кариной не предоставлялось», — подытожила Анастасия Бурковская.

Ранее юрист, представляющий интересы банка, сообщил о проведенной государственной экспертизе. По его словам, якобы установлено, что флаг на фоне которого проходила верификацию Карина Кольб, имеет признаки символики Российской Федерации.

После получения результатов экспертизы банк передал информацию в Службу безопасности Украины и продолжает взаимодействие с Национальным банком.

Скандал с Monobank

Напомним, скандал был вызван тем, что соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал фото клиентки, сделанное во время видеоидентификации, и заявил об отказе в обслуживании из-за подозрения в пророссийской позиции.

Сама девушка в ответ утверждала, что на изображении был флаг Словении, а не России.