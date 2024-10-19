Скандал с военными "Асгарда": Дмитриев назвал жалобу "информационной атакой"

После обвинения руководителя проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева военными подразделения "Асгард" в недопустимом поведении в отношении бойцов командование начало служебное расследование инцидента. Сам Дмитриев утверждает, что стал целью информационной атаки, а также подчеркивает, что скрыть правду не получится.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

Дмитриев пояснил, что обвинения в "незаконном и самовольном" проникновении на режимный военный объект безосновательны, ведь он имеет доступ на большое количество различных объектов, потому что "является сотрудником ВСУ, хотя и без погонов". Более того, в помещении, где якобы произошел конфликт, не хранится оружие и техника, как утверждают бойцы "Асгарда".

"Этот фигурирующий объект – это частная территория, которая была предоставлена владельцем для пользования. Там не хранится оружие, это обычное бытовое помещение. Мы сидели за обеденным столом, я ел бутерброд", – пояснил Дмитриев.

Относительно обвинений в попытке отдавать военным приказы руководитель проекта "ОЧИ" отметил, что есть свидетели, опровергающие заявления бойцов "Асгарда", а с Чехом, который стал инициатором жалобы командованию, он вообще виделся только один раз – в августе 2023 года.

"Относительно боевых приказов – это вообще смешно. Представьте себе военных, которые выполняют приказ от человека, который не может им его дать, и они не обязаны его выполнять. Люди, которые были свидетелями моего визита в это бытовое помещение, сразу обратились и сказали, что это глупости", — подчеркнул Дмитриев.

Он также прокомментировал аудиозапись, на которой он якобы ругается с Чехом с использованием нецензурных слов. По словам Дмитриева, запись проанализировали звукорежиссеры и обнаружили "технические склейки", то есть так называемое доказательство "унижения достоинства военных" оказалось нарезкой слов Дмитриева "из бытового разговора с конкретным лицом, которое вело себя некорректно".

"Его имя Вадим. Он на одном из клипов, который использовали для дискредитации меня, присутствовал. Меня разозлило, что он не давал нормально завершить разговор, который касался комплектации мастерской (относительно дронов). Я сказал: "Имей совесть". Но это не обида, я никогда не пересекаю красную линию", – отметил он.

Александр Дмитриев подтвердил, что в том разговоре, из которого нарезали "компромат", использовал нецензурную лексику и извинился за ругательные слова.

Напомним, бойцы подразделения "Асгард" обвинили в унижении достоинства военных советника командующего Павлюком. Бойцы требуют от Дмитриева публичных извинений, который в свою очередь обвинение отрицает.

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