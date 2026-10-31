Скандал с выездом Кравченко за границу: в ГПСУ ответили на слухи о «звонке из Киева»

Руслан Кравченко.

Реклама

Украинские пограничники опровергают информацию о том, что эксгенеральный прокурор Руслан Кравченко в сентябре уехал за границу после якобы «звонка из Киева». В ведомстве назвали такие сообщения «ложью и абсурдом».

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Суспільному» .

Реклама

По его словам, Кравченко пересек границу ночью 14 сентября 2026 через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области. У него были законные основания для выезда из Украины — на КПП предоставил документы о служебной командировке.

Реклама

Демченко пояснил, что во время проверки документов в базе сработало поручение уполномоченного государственного органа с индексом "И" - информирование. Оно предполагало, что соответствующий орган следует уведомить о пересечении границы этим лицом.

«По определенному алгоритму действий инициатора поручения сразу сообщили по телефону о выезде этого лица из Украины», — уточнил спикер ГПСУ.

Он отметил, что это поручение не предусматривает запрета на выезд, а только информирование инициатора.

«Других поручений Госпогранслужбе, которые ограничивали бы выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли», — утверждает он.

Реклама

По словам Демченко, пограничники действуют в соответствии с типом полученных поручений. Они могут предусматривать запрет на выезд, розыск лица или дополнительную проверку законных оснований для пересечения границы.

«В этом случае запрета не было, а соответственно, действовали и пограничники. Когда ограничения от уполномоченных органов указаны в системе, лицо на выезд не допускается», — подчеркнул представитель ГПСУ.

Заметим, журналист-расследователь «УП» Михаил Ткач заявил, что при попытке выехать через КПП «Шегини» у Кравченко забрали паспорт и долгое время не отдавали его. По данным источников издания, в базе пограничников в отношении тогдашнего генпрокурора «стоял флажок» от НАБУ и САП.

Впоследствии, утверждал Ткач, пограничники «получили телефонный звонок из Киева», после чего позволили Кравченко уехать в Вену.

Реклама

Скандальный выезд Кравченко за границу - что известно

Верховная Рада уволила генпрокурора Кравченко 15 сентября. Случилось это после ряда скандалов, связанных с ним. В частности, о возможном участии тогдашнего генпрокурора в «крышевании» мошеннических колцентров, а также после объявления Кравченко войны с главой НАБУ Семеном Кривоносом.

В СМИ появилась информация, что он уехал из Украины ночью 14 сентября и якобы бегство он планировал раньше времени. В свою очередь, Офис генпрокурора начал внутреннее расследование из-за заграничной командировки Кравченко.

По официальной версии чиновник выехал во Францию, но журналисты «УП» нашли его в Вене. По данным издания, именно в австрийской столице он зарегистрировал место жительства по адресу офисной компании, предоставляющей услуги юридического адреса. Журналисты предполагают, что таким образом он мог скрыть свое фактическое место жительства.

Дата публикации 20:15, 14.09.26 Количество просмотров 45 Зеленский отстранил генпрокурора! Скандал между Кравченко и НАБУ разгорелся по всей стране

Новости партнеров

Новости партнеров