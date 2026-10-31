ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
525
Время на прочтение
2 мин

Скандал с выездом Кравченко за границу: в ГПСУ ответили на слухи о «звонке из Киева»

В Госпогранслужбе подчеркивают, что у Кравченко были документы о служебной командировке и пересек границу с Польшей ночью 14 сентября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко.

Украинские пограничники опровергают информацию о том, что эксгенеральный прокурор Руслан Кравченко в сентябре уехал за границу после якобы «звонка из Киева». В ведомстве назвали такие сообщения «ложью и абсурдом».

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Суспільному» .

По его словам, Кравченко пересек границу ночью 14 сентября 2026 через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области. У него были законные основания для выезда из Украины — на КПП предоставил документы о служебной командировке.

Демченко пояснил, что во время проверки документов в базе сработало поручение уполномоченного государственного органа с индексом "И" - информирование. Оно предполагало, что соответствующий орган следует уведомить о пересечении границы этим лицом.

«По определенному алгоритму действий инициатора поручения сразу сообщили по телефону о выезде этого лица из Украины», — уточнил спикер ГПСУ.

Он отметил, что это поручение не предусматривает запрета на выезд, а только информирование инициатора.

«Других поручений Госпогранслужбе, которые ограничивали бы выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли», — утверждает он.

По словам Демченко, пограничники действуют в соответствии с типом полученных поручений. Они могут предусматривать запрет на выезд, розыск лица или дополнительную проверку законных оснований для пересечения границы.

«В этом случае запрета не было, а соответственно, действовали и пограничники. Когда ограничения от уполномоченных органов указаны в системе, лицо на выезд не допускается», — подчеркнул представитель ГПСУ.

Заметим, журналист-расследователь «УП» Михаил Ткач заявил, что при попытке выехать через КПП «Шегини» у Кравченко забрали паспорт и долгое время не отдавали его. По данным источников издания, в базе пограничников в отношении тогдашнего генпрокурора «стоял флажок» от НАБУ и САП.

Впоследствии, утверждал Ткач, пограничники «получили телефонный звонок из Киева», после чего позволили Кравченко уехать в Вену.

Скандальный выезд Кравченко за границу - что известно

Верховная Рада уволила генпрокурора Кравченко 15 сентября. Случилось это после ряда скандалов, связанных с ним. В частности, о возможном участии тогдашнего генпрокурора в «крышевании» мошеннических колцентров, а также после объявления Кравченко войны с главой НАБУ Семеном Кривоносом.

В СМИ появилась информация, что он уехал из Украины ночью 14 сентября и якобы бегство он планировал раньше времени. В свою очередь, Офис генпрокурора начал внутреннее расследование из-за заграничной командировки Кравченко.

По официальной версии чиновник выехал во Францию, но журналисты «УП» нашли его в Вене. По данным издания, именно в австрийской столице он зарегистрировал место жительства по адресу офисной компании, предоставляющей услуги юридического адреса. Журналисты предполагают, что таким образом он мог скрыть свое фактическое место жительства.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie