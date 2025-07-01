Скандал с задержанием экс-боевого медика Замрия в ТЦК: известны результаты проверки

Роман Замрий вместе с Валерием Залужным / © из соцсетей

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В действиях работников ТЦК, задержавших бывшего боевого медика Романа Замрия, нарушений не выявили

Об этом сообщил спикер оперативного командования «Запад» Олег Домбровский, передает «Суспільне».

Спикер заверил, что после громкого скандала с задержанием бывшего боевого медика Романа Замрия, сравнившего содержание в ТЦК с российским пленом, провела служебную проверку. Ее проводили областной ТЦК и Военная служба правопорядка. Однако нарушений не выявили, уверяет Домбровский.

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По его словам, служебная проверка проводилась по факту мобилизации Романа Замрия: от проверки военно-учетных документов группой мобильного оповещения и пребывания на пункте сбора до отправления на прохождение базовой военной подготовки (БЗВП) или воинской части.

«Ни в условиях его проживания, ни питания, ни размещения, ни по социально-бытовым вопросам и всему, что касается процесса мобилизации, по результатам служебных проверок нарушений не было обнаружено», — говорит представитель ОК «Запад».

Он добавил, что материалы проверок были направлены правоохранителям, которые также проводят расследование.

«Если они тоже ничего не обнаружат, то здесь уже будет железно, что нарушений нет. Если выяснится, что этот факт будет выведен на конкретных лиц, то мы будем реагировать в соответствии с законом. Материалы будут направлены в суд, и только суд скажет окончательно — виноват или не виноват», — говорит спикер.

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Также Домбровский отметил, что Замрий сам не обновил вовремя военно-учетные документы.

Напомним, что 7 июня военный медик из Хмельнитчины и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и попытались мобилизовать. Он пожаловался, что мобилизованным не давали есть и пить, а некоторых даже избивали.

В пресс-службе Черновицкого ОТЦК отрицали какие-либо противоправные действия и заявили, что права на отсрочку он не имел.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к расследованию инцидента с содержанием работниками ТЦК Романа Замрия.

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Позже стало известно, что работников ТЦК из Буковины, участвовавших в задержании и содержании бывшего боевого медика Романа Замрия, не отстранили.