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- Украина
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Скандал с задержанием медика Замрия: в Сухопутных войсках прокомментировали
В Вооруженных силах Украины продолжается служебная проверка действий представителей Черновицкого ТЦК в отношении боевого медика Романа Замрия.
Военная служба правопорядка планирует завершить проверку действий работников Черновицкого ТЦК и СП относительно бывшего боевого медика Романа Замрия в течение 5–10 дней.
Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник Управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
По его словам, сейчас идет работа комиссии, которая проводит опрос участников инцидента, собирает и обобщает данные. На основе этого будет сформирован окончательный вывод.
«Военнослужащим и руководству ТЦК нужно пересмотреть свои действия, сделать „перезагрузку“ в отношениях с военнообязанными и отыскать в себе немного понимания, больше человечности по отношению к своим соотечественникам. Должны искать человечность те военнослужащие, которые допустили события, о которых написал Роман», — сказал Саранцев.
Он также отметил, что граждане, в свою очередь, должны с большим пониманием относиться к вопросам мобилизации.
Представитель Сухопутных войск подчеркнул, что в конфликтных ситуациях сами работники ТЦК часто остаются беззащитными и подвергаются нападениям.
«Хотелось бы встать на защиту и тех военнослужащих, которых иногда и бьют [во время выполнения их обязанностей], и наносят им увечья. Давайте защищать обе стороны», — призвал Саранцев.
Он также добавил, что только за прошлую неделю по меньшей мере двое военнослужащих получили травмы во время проведения мероприятий оповещения.
Ранее сообщалось, что работников ТЦК из Буковины, участвовавших в силовом задержании и содержании бывшего боевого медика Романа Замрия, не отстранили.
Мы ранее информировали, что 7 июня военный медик из Хмельнитчины и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и попытались мобилизовать.