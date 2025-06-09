Скандал с задержанием медика Замрия в ТЦК: отстраненных до сих пор нет

Роман Замрий

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Работников ТЦК из Буковины, участвовавших в силовом задержании и удержании бывшего боевого медика Романа Замрия, не отстранили.

Об этом заявил спикер оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский, передает «Радио Свобода».

«Отстранять от исполнения служебно обязанностей — это прерогатива руководства. Если есть явные признаки преступления или явные признаки, что должностное лицо может влиять на ход служебного расследования. … Пока такого нет, потому что этим занимается независимая комиссия, которая выясняет факты. Я думаю, что в ближайшее время все обстоятельства будут озвучены», — заявил Домбровский.

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Предыдущие заявления Романа Замрия работников ТЦК в том, что мобилизованные длительное время не имели доступа к пище и воде, Домбровский не подтверждает и не опровергает, потому что сейчас идет служебное расследование.

«Если по результатам будет установлено, что в этом моменте было правонарушение, то соответствующие должностные лица будут привлечены к ответственности», — сообщил он.

Новый комментарий Романа Замрия

Роман Замрий рассказал, что был мобилизован в пятый раз и имеет несколько причин отсрочки от военной службы.

«Это мое пятое возвращение в армию. У меня было три причины (он не уточнил, какие именно — Ред.) для отсрочки. Почему-то все сосредоточились на одной, а все остальные проигнорировали. Для того чтобы разобраться с другими мне потребовалось время, и я должен был продемонстрировать доказательства. Я никогда не утверждал, что я три дня пробыл без воды пищи. Только я говорил, еще было три дня, было время без воды и некоторое время без пищи. Телефон забрали, мне дали возможность позвонить, буквально на минутку-полторы, после чего телефон снова забрали. За эту минуту я сообщил своей сестре и военкому своего города [где я]», — сказал Замрий.

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Он заявил, что пока не имеет претензий к ТЦК, потому что не хочет вредить мобилизации. Однако все зависит от расследования и его выводов.

«До тех пор пока у нас продолжается диалог, и мы пытаемся это изменить. Претензии будут с того момента, когда мне скажут: „Мы все делаем верно, так как было, так и будет. Мы не будем это менять“. Тогда появятся претензии. На данный момент у меня есть предложения и мне кажется, что поскольку меня пытаются послушать, то есть шанс, что мы из этого выйдем с более сильной нацией и не будет конфликта внутри, по крайней мере сейчас, пока у нас идет война, я бы этого не хотел», — объяснил Замрий.

Напомним, что в субботу, 7 июня, военный медик из Хмельнитчины и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и попытались мобилизовать. Он пожаловался, что мобилизованным не давали есть и пить, а некоторых даже избивали.

В пресс-службе Черновицкого ОТЦК отрицают какие-либо противоправные действия и уверяют, что права на отсрочку он не имел.

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Впоследствии Замрий сам признал, что не обновил документы вовремя.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к расследованию инцидента с содержанием работниками ТЦК Романа Замрия.