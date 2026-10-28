Скандал с задержанием журналистов и ГУР в Вене: Кравченко заявил о подготовке против него "насильственных действий"

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Дополнено новыми материалами

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал события в Вене, когда произошел инцидент с задержанием журналистов «Украинской правды». Экс-чиновник утверждает, что в Австрии были задержаны также двое военных ГУР и их командир. А еще Кравченко заверил, что в сентябре получил информацию о направлении против него группы лиц по якобы указанию руководства НАБУ, САП и Офиса президента.

Об этом бывший генпрокурор написал в своем телеграм-канале.

Реклама

В заявлении Кравченко говорится, что в Вене были задержаны два действующих военнослужащих ГУР Минобороны Украины из так называемой группы «Артан». По словам экс-генпрокурора, командир военных Виктор Торкотюк в момент задержания подчиненных также находился в Австрии. Экс-чиновник также утверждает, что один из задержанных ранее работал в НАБУ: был сотрудником подразделения внешнего наблюдения.

Реклама

«Еще в сентябре я получил информацию о том, что вслед за мной была направлена группа лиц, которая должна была совершить против меня противоправные насильственные действия. Тогда мне прямо сказали, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП. Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса президента», — говорится в сообщении Кравченко.

В то же время он подчеркнул, что пока нет достоверной информации о том, кто именно мог отдавать приказ, и призвал не делать преждевременных выводов. По словам экс-генпрокурора, Торкотюку за выполнение этой задачи якобы пообещали должность.

«Я также вижу параллели с событиями похожего характера, которые произошли этим летом в Монако. Тем уголовным производством занимаются, в частности, прокуроры Офиса генерального прокурора. Я владею информацией об обстоятельствах событий», — сообщил Кравченко.

Он также утверждает, что в Австрии продолжается расследование в отношении четырех человек, среди которых два представителя «Украинской правды», в том числе журналист-расследователь Михаил Ткач.

Реклама

«Михаил Ткач находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а также в Вене — в период задержания сотрудников ГУР. Правовая оценка этих обстоятельств, связь между фигурантами и характер их деятельности в обоих случаях входят в компетенцию европейских правоохранительных органов», — резюмировал бывший генпрокурор.

Что известно о задержании журналистов УП в Вене

Напомним, в Вене 8 октября австрийские правоохранители задержали руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, выполнявших редакционное задание по поиску Кравченко. Редакция назвала задержание незаконным и обратилась к МИД Украины и международным организациям. МИД сразу направил запрос австрийской стороне.

9 октября стало известно, что МВД Австрии задержало в Вене четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже, среди которых были и журналисты. Впоследствии прокуратура Вены сообщила, что подозрения в отношении Ткача и Бондаренко не подтвердились: журналистов освободили.

Бегство Руслана Кравченко за границу — что известно

Напомним, в сентябре Кравченко, которого уволили с должности и вывели из состава СНБО после скандала с подозрениями руководителям НАБУ и САП, поехал из Украины в командировку и не вернулся. Журналисты выяснили, что бывший генпрокурор зарегистрировался в центре Вены: он указал адрес юридической компании, а не жилое помещение, что является распространенной практикой среди украинских вип-беглецов. Австрия стала популярным прибежищем для них из-за крайне низкого процента экстрадиции (около 6%) и ссылки местных судов на угрозу нарушения прав человека в Украине из-за войны.

Реклама

Именно для того, чтобы установить и зафиксировать фактическое местонахождение Кравченко, журналисты УП ездили в Вену, где их и задержали.

9 октября исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский заявил, что Офис генпрокурора проверяет обстоятельства выезда Кравченко за границу.

Новости партнеров

Новости партнеров