- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
Скандал с закрытыми укрытиями: новый премьер жестко взялся за убежища
Новый премьер поручил проверить все убежища страны и требует беспрепятственного доступа к укрытиям еще до объявления тревоги.
Все без исключения укрытия гражданской защиты в Украине подлежат немедленной проверке их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.
Соответствующее поручение профильным министерствам, ОВА и органам местного самоуправления дал новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, профильные ведомства безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты по поводу их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.
«Все — без исключения. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица», — заверил премьер.
Корецкий подчеркнул, что доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена.
«В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной потребности защиты людей», — поручил он.
Премьер возмущен, что на пятом году полномасштабной войны в украинских городах могут вообще возникать проблема доступа к укрытиям.
«Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза баллистики. И это персональная ответственность каждого должностного лица», — подытожил премьер-министр.
Напомним, в Сети активно распространили видео, что во время атаки 30 июля якобы киевлян не пустили к укрытию в метро. Впрочем, в «Киевском метрополитене» это опровергли.
Омбудсман Дмитрий Лубинец резко отреагировал на сообщения о недопуске людей к укрытиям и призвал обращаться в полицию в случае отказа.