Скандал с закрытыми укрытиями: новый премьер жестко взялся за убежища

Тотальная проверка укрытий: Корецкий дал жесткую команду должностным лицам / © Getty Images

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Все без исключения укрытия гражданской защиты в Украине подлежат немедленной проверке их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.

Соответствующее поручение профильным министерствам, ОВА и органам местного самоуправления дал новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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По его словам, профильные ведомства безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты по поводу их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.

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«Все — без исключения. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица», — заверил премьер.

Корецкий подчеркнул, что доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена.

«В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной потребности защиты людей», — поручил он.

Премьер возмущен, что на пятом году полномасштабной войны в украинских городах могут вообще возникать проблема доступа к укрытиям.

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«Это недопустимо. Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в укрытия, особенно когда существует угроза баллистики. И это персональная ответственность каждого должностного лица», — подытожил премьер-министр.

Напомним, в Сети активно распространили видео, что во время атаки 30 июля якобы киевлян не пустили к укрытию в метро. Впрочем, в «Киевском метрополитене» это опровергли.

Омбудсман Дмитрий Лубинец резко отреагировал на сообщения о недопуске людей к укрытиям и призвал обращаться в полицию в случае отказа.

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