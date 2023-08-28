Скандал с закупками курток для ВСУ: в Минобороны рассказали детали проверки

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны уверяет, что куртки все же зимние, а не летние.

В Минобороны утверждают, что куртки для военных, закупившие у Турции, и вокруг которых возник коррупционный скандал, точно были зимними, а не летними, как об этом писали журналисты-расследователи.

Об этом заявил глава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец, передает "Радио Свобода".

"Нам точно удалось выяснить, это факты, которые точно подтверждены. Во-первых – это куртки не летние, не демисезонные, это зимние куртки, которые сшиты на турецких фабриках. Мы понимаем, что это были события лета-осени 2022 года. И уже осенью они были поставлены в Вооруженные силы Украины. И большая часть этих курток действительно была роздана. Еще некоторая партия остается на складах. Поэтому первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности", — говорит Грушовец.

Это 30 или 86 долларов

Глава Общественного антикоррупционного совета отмечает, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку.

"Мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", — уверяет Грушовец.

Вопросы качества

"...вся партия, которая была поставлена, она была в полном объеме принята. Есть небольшие недостатки по этим курткам, они касались, если не ошибаюсь, лейб. Но при участии Командования сил логистики, контроля качества Минобороны была создана комиссия, которая ввиду на необходимость необходимости этих курток уже в зимний сезон 2022-2023 год, то они все были приняты, поэтому на сегодняшний день Общественный антикоррупционный совет планирует осуществить выезд на склад или на склады, где хранятся эти куртки. Мы общаемся с военнослужащими. Не стоит вопрос были ли это летние или зимние куртки. Они однозначно были зимние", — объясняет председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Он заверил, что Общественный антикоррупционный совет еще будет выяснять, была ли компания-поставщик связана с представителем от власти или депутатского корпуса.

Напомним, в начале августа украинский журналист Юрий Николов опубликовал в издании ZN.UA расследование о том, что цена военных курток, закупленных Минобороны 2022 года, выросла в три раза во время доставки в Украину.

По его информации, по дороге из Турции в Украину куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные". Соответственно, они уже стоили не 29, а 86 долларов за штуку.

В свою очередь министр обороны Резников заявил, что эти упреки не соответствуют действительности и назвал журналиста "манипулятором".

По информации "Центра противодействия коррупции", к скандальным закупкам может быть причастен нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай. В свою очередь Касай может быть связан с подозреваемым в госизмене экс-нардепом и экспрезидентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

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