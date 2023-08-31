Скандал с закупкой турецких курток для ВСУ не утихает: журналист предоставил новую улику

Журналист Юрий Николов предоставил информацию, которая, по его словам, свидетельствует о подготовке к приему турецких курток по завышенной цене.

Дело с закупкой Минобороны 180 тысяч зимних курток, переданных ВСУ в 2022 году, пополнилось новыми деталями.

Об этом журналист и основатель проекта "Наши деньги" написал в собственном блоге.

"Речь идет именно о том аргументе Минобороны, что они и не должны проверять эти куртки на качество. Мол, должны были только на глаз прикинуть на соответствие "рабочему образцу", — пишет Николов.

Скандал с закупкой Минобороны Фото: скрин

25 августа "Вектор авиа", как заметил Николов, отправило в Миноборону свое коммерческое предложение на поставку зимних курток по 86 долларов и штанов по 63.

6 сентября министр обороны Алексей Резников издал приказ, которым внес изменения в Порядок осуществления контроля качества вещевого имущества, поставляемого для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Этими изменениями было разрешено принимать военную одежду исключительно на проверке соответствия "рабочему образцу", а "рабочим образцом" назвали экземпляр товара от производителя, который мог не отвечать нормативным требованиям Украины. Более того, даже на соответствие "рабочему образцу" разрешили принимать без лабораторных" испытаний", – пишет Николов.

Как отмечает журналист, 8 сентября Минобороны ставит штамп "получен" на отправленном еще 25 августа коммерческом предложении "Вектор авиа".

"9 сентября подписали три контракта с "Вектор авиа", по которым сделали стопроцентных предоплат на 54 миллиона долларов. И приняли всю полученную одежду без замечаний. Как позже скажет замминистра Денис Шарапов, "небольшие замечания были, но они были незначительны, поэтому приняли все, потому что солдатам это нужно было одевать уже" (ага, только сам же и признался, что на самом деле из 180 тысяч полученных курток на складах остались лежащие 50 тысяч). То есть должно выглядеть так, что Минобороны 6 сентября само решило упростить принятие одежды, и только через пару дней заметило коммерческое предложение на 2 миллиарда гривен", – продолжает журналист.

Скандал с закупкой Минобороны Фото: скрин

Однако изменения в Порядок о принятии одежды хоть и были подписаны главой министерства 6 сентября, но они имели примечание: "Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования". А опубликован в "Официальном вестнике Украины" он был только 30 сентября

Николов отмечает, что речь идет о юстированном приказе Минобороны.

Когда официально обнародовано – тогда и действует. И здесь вопрос можно ли экстраполировать приказ, официально вступивший в действие 30 сентября, на соглашение, заключенное 9 сентября – офигенный вопрос в особо крупных размерах. А с учетом подписи Резникова еще и интереснее становится вопрос о составе «организованной преступной группировки», – пишет журналист.

Также Николов предоставил скрины из документов, которые заместитель министра обороны Денис Шарапов официально предоставил народным депутатам на заседании антикоррупционного комитета ВР 23 августа, и с сайта Верховной Рады.

Напомним, Министр обороны Украины заявил, что на зимние куртки в 2022 году военные не жаловались.

В то же время скандал с куртками для военных не утихает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Такой! Закупку для армии заблокировали!!! Проверки ДБР!"

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