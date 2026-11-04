Скандал с "заложниками" в подразделении Нацгвардии: в Киеве начался суд над Валентиной Молодой

Валентина Молодая на суде / © скриншот с видео

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В Киеве началось судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении Валентины Молодой, которую подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны Украины и разглашении информации о расположении воинских подразделений. Женщина оказалась в центре скандала после инцидента в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где она заявляла о якобы находящихся в здании заложниках, приехала на машине скорой помощи и представилась медиком.

Об этом стало известно во время трансляции из зала суда.

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Прокуратура просит поместить Молодую под стражу

В ходе судебного заседания прокурор поддержал ходатайство об оставлении Валентины Молодой под стражей.

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По версии следствия, 30 октября 2026 года мог иметь место сговор с целью совместного совершения уголовного правонарушения, направленного на препятствование деятельности одного из воинских подразделений.

Молодую подозревают, в частности, в препятствовании деятельности Национальной гвардии Украины, а также в распространении информации о местонахождении воинского подразделения.

Кроме того, по словам прокурора, женщина могла организовывать так называемую экстренную эвакуацию людей из территориальных центров комплектования и социальной поддержки или воинских частей с помощью машины скорой помощи. Стоимость такой услуги, по данным обвинения, составила 107 тысяч гривен.

Окончательное решение о мере пресечения должен принять суд.

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Молодая заявляет о «спасении четырёх человек»

В ходе заседания Валентина Молодая заявила, что якобы помогла четырём людям. Среди них, по её словам, был мужчина с переломом позвоночника и человек с выпавшим кишечником и осложнениями. Она утверждает, что у неё есть медицинские документы, подтверждающие состояние этих людей.

Кроме того, женщина заявила, что имеет высшее медицинское образование и специализацию хирурга. Она утверждала, что у неё есть сертификат врача, однако во время беседы с журналистами его не предъявила.

Девушка пояснила, что у неё есть клиника пластической и эстетической хирургии, где она работает главным врачом. По её словам, она может выполнять различные медицинские обязанности, если речь идёт о жизни и здоровье человека.

На вопрос о происхождении медицинской формы женщина ответила, что имеет право её носить, поскольку работает в клинике. Она также подчеркнула, что «принесла присягу народу Украины».

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Что известно о клинике и машине скорой помощи

Некоторые вопросы журналистов касались машины скорой помощи с надписью «Мед-престиж». Молодая женщина объяснила, что на машине осталась старая наклейка, которую не успели снять после продажи автомобиля, а новое обозначение «Prime» ещё не наклеили.

В то же время ранее журналисты «Следствие.Инфо» выяснили, что клиника «Мед-престиж», владелицей которой представлялась Молодая, прекратила работу ещё в 2023 году. Сама машина скорой помощи, по данным журналистов, была продана в 2024 году.

Из-за воздушной тревоги в Киеве судебное заседание прервали. Валентину Молодую вывели из зала под конвоем.

Напомним, накануне стало известно, что правоохранители задержали Валентину Молодую, которая во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области устроила скандал с заявлениями о «заложниках» в здании и представлялась врачом, владелицей клиники «Мед-Престиж». За три дня до этого она вместе с водителем провела разведку здания, возле которого возникли протесты.

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