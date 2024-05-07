Скандал с заместителем генпрокурора: кому действительно принадлежит шикарный дом, проданный за бесценок

В декларации заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого за 2023 год отмечено, что он только арендатор жилого дома в элитном коттеджном поселке в Киеве.

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий проживает в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве. По документам здание принадлежит одесскому бизнесмену, интересы которого во время сделки представлял племянник Вербицкого. Как выяснили журналисты проекта "Схемы", недвижимость была приобретена по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости.

Об этом пишет Радио Свобода.

Авторы статьи отмечают, что против компании-застройщика коттеджного поселка "Коник" в 2020 году ДБР открыло уголовное производство по неправомерному приобретению земельного участка для застройки. Дело, в котором процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора, затихло, а во время последнего заседания в ноябре 2022 года Печерский районный суд отменил арест имущества застройщика.

Журналисты сравнили цены на аналогичные дома, продаваемые в "Конике" с ценой, указанной в договоре купли-продажи дома площадью 155 кв.м, якобы арендуемого Вербицким. Ориентировочная рыночная стоимость подобного объекта недвижимости составляет 470 тысяч долларов, а по словам представительницы застройщика "ниже 200 тысяч долларов такие дома в "Конике" точно не продают". При этом согласно договору дом, в котором сейчас проживает Вербицкий, вместе с земельным участком застройщик продал бизнесмену Виктору Павильчу за 2,8 млн гривен, то есть в более чем в шесть раз дешевле реальной стоимости.

По словам Вербицкого, о рыночных ценах он ничего не знает и ему известны только цифры, указанные в договоре. Он пояснил, что к нему обратился Максим Павильч (сын нынешнего владельца дома по документам), который сам находится за границей. Он попросил помощи с оформлением сделки, поскольку его отец пожилой человек и не сможет приехать в Киев. Поэтому покупатель сделал доверенность на имя Евгения Вербицкого, племянника заместителя генпрокурора, а сам чиновник присутствовал при оформлении документов, чтобы проверить их правильность.

Впоследствии Дмитрий Вербицкий "решил арендовать" этот дом, потому что он "находится около работы" и расположен на охраняемой безопасной территории.

Относительно уголовного дела против застройщика "Коника", заместитель генпрокурора отметил, что прокурорский надзор за расследованиями ДБР "не входит в его полномочия".

Сообщается, что до назначения на свою должность Вербицкий работал заместителем прокурора Одесской области под руководством Олега Жученко. А сын владельца двухэтажного таунхауса в "Конике" Максим Павильч является многолетним бизнес-партнером Дмитрия Димарского.

Интересно, что Димарский был подозреваемым в так называемом "деле Галантерника" по поводу неправомерного завладения землей в Одессе в 2016-2019 годах. Тогда, по версии следствия, Димарский "подарил" квартиру Жученко в обмен на "благоприятные условия" строительства для его компании-застройщика.

"Если существует значительная разница между стоимостью имущества в договоре и его рыночной ценой, это, можно сказать, является маркером схемы оптимизации налогообложения", – объяснил независимый эксперт и консультант по недвижимости Евгений Полунов.

На вопрос журналистов, не считает ли Вербицкий возможным уклонением от уплаты налогов покупку его племянником по доверенности недвижимости, в шесть раз дешевле рыночной стоимости, заместитель генпрокурора ответил, что "указанный дом имеет ряд недостатков и нуждается в дополнительных финансовых вложениях".

Дмитрий Вербицкий был назначен заместителем генерального прокурора Андрея Костина в сентябре 2022 года. Сообщая о назначении своего заместителя, Костин заявил, что главной задачей Вербицкого станет борьба с экономическими правонарушениями и уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей.

Читайте также ведущие новости дня: