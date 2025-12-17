Скандал с защитными сооружениями: в НАБУ раскрыли детали "аудиозаписей Миндича"

Энергосистема / © Associated Press

Руководитель детективов НАБУ Александр Абакумов прокомментировал аудиозаписи, где фигуранты дела, известные под псевдонимами Тенор и Рокет, якобы обсуждали нецелесообразность строительства защитных сооружений.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Этот вопрос прежде всего к тем органам и структурам, которые непосредственно отвечают за планирование, строительство и ввод в эксплуатацию защитных сооружений», — пояснил Абакумов.

Детектив добавил, что логичным шагом должна стать проверка и публичный аудит решений: «Кто именно принимал решение, на основании чего, как оценивались риски для безопасности объектов. Но это, скорее, совет со стороны органа досудебного расследования, а не наша прямая компетенция».

Он подчеркнул, что НАБУ не заменяет собой профильные министерства или военное командование.

Относительно содержания записей, Абакумов отметил: «При разговорах Тенор и Рокет озвучивали, что в некоторых случаях лучше подождать дней 10 — условно месяц — для того, чтобы процент неправомерного вознаграждения увеличился».

Напомним, 10 ноября НАБУ официально заявило о разоблачении преступной организации, систематически получавшей от 10% до 15% «откатов» от контрагентов «Энергоатома». Общий объем средств, прошедший через финансовый бэк-офис в центре Киева для легализации, составляет около 100 миллионов долларов.

Впоследствии правоохранители обнародовали часть записей, свидетельствующих о масштабной коррупции в энергетике. Как сообщал народный депутат Ярослав Железняк, на пленках под псевдонимом «Тенор» фигурирует Дмитрий Басов, бывший сотрудник Генпрокуратуры и руководитель подразделения безопасности «Энергоатома».

В свою очередь, «Рокет» — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечный помощник предателя Деркача. Так называемый смотрящий за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндича, к которому утром 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых вышеупомянутый Дмитрий Басов.