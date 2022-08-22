Скандал с "жестом Тризуба": организаторы извинились за вульгарный флешмоб

Министерство культуры Украины и одно из креативных агентств извинились за новый флешмоб, который должен демонстрировать "жест Тризуба".

Там подчеркнули, что единственный возможный жест Тризуба – это тот, который демонстрировал украинский политик Вячеслав Чорновил.

Об этом говорится в заявлении Минкульта и креативного агентства "Банда".

"Планировалось все немного иначе, но получилось не очень. Про*бали. Извините. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслуженно ", – говорится в сообщении агентства.

В Минкульте также извинились, подчеркнув, что единственный возможный жест Тризуба — это тот, который демонстрировал украинский политик Вячеслав Чорновил. Там подчеркнули, что планировали организовать патриотический флешмоб, Символом избрали букву "Н", что должно продемонстрировать независимость Украины. Однако там не учли, что язык жестов имеет много нюансов. А потому в Министерстве культуры извинились за свою креативность.

Отметим, что украинцев возмутило то, что Минкульт решил ввести новый жест, который демонстрировал бы Тризуб. Люди вспомнили жест, который показывал Вячеслав Чорновил и подчеркнули, что не стоило придумывать что-нибудь новое. Кроме того, жест, который предложила Banda, имеет сексуальный подтекст и называется Shocker.

Напомним, украинец приобрел уникальный боевой топор с трезубцем на аукционе и передал его в музей.

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