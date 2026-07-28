Скандал с жильем для ВСУ: чиновник требовал миллионы долларов за право строить во Львове (фото)

Взятка за право строить жилье для военных во Львове / © НАБУ

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Сотрудники НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Вооруженных силах Украины. Чиновник требовал 2,2 млн дол. от застройщика за право строить жилье для военных во Львове.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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По версии следствия, в марте 2021 начальник одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, который одновременно был командиром военного городка во Львове, предложил застройщику поспособствовать возведению многоквартирного жилого дома на территории этого городка.

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Для воплощения схемы военный чиновник привлек несколько сообщников, а стоимость своих «услуг» определил в 2,2 млн дол.

По материалам дела, 1,5 млн. дол. должен был получить непосредственно чиновник ВСУ. Часть этой суммы он якобы планировал передать членам Кабинета министров за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью.

Еще 700 тыс. дол., по данным следствия, должны были распределить между собой другие участники схемы — бывший адвокат и еще один застройщик.

Детективы задокументировали передачу наличной взятки на общую сумму 2 млн дол., которая происходила в течение периода с марта 2021 по июль 2023 года.

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О подозрении сообщили:

чиновнику ВСУ — инкриминируют получение взятки (ч. 4 ст. 368 УК Украины);

застройщику — предоставление взятки (ч. 4 ст. 369 УК Украины);

бывшему адвокату и другому застройщику — пособничество в получении взятки (ч. 5 ст. 27 в сочетании с ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Взятка за право строить жилье для военных во Львове / © НАБУ

Взятка за право строить жилье для военных во Львове / © НАБУ

К слову, экс-директор госпредприятия оборонной отрасли и его трое сообщников организовали незаконный демонтаж и распродажу завода на металлолом, нанеся ущерб на миллионы гривен. Вырученные средства чиновник потратил на элитный автопарк, который во время войны оформлял на родственников и скрывал в декларациях.

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