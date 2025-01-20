Скандал со 155-й бригадой: во Францию отправили мобилизованных, которых перед этим поймали на границе за попытку бегства

Во Францию отправили тех мужчин, которых раньше поймали в приграничной зоне или на границе за попытку незаконного бегства из Украины.

Бывший командир 155-й бригады имени Анны Киевской вносил в список бойцов, что должны были отправиться на учения во Францию, немотивированных мобилизованных мужчин, которые уже пытались бежать за границу.

Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что полковник в течение прошлого года располагал информацией о СОЧ в его бригаде. Подчиненные докладывали ему об этом не только устно, но и писали рапорты и донесения о фактах СОЧ, а также о невозвращении военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

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Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, чувствуя полную безнаказанность.

Также в список военных для учебы во Франции полковник безосновательно включил немотивированных бойцов. Среди них были люди, относительно которых присутствовали предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства. В частности, во Францию отправили тех мужчин, которых раньше поймали на границе за попытку незаконного бегства из Украины.

"В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, привлекавшихся в 2024 году накануне их мобилизации к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска. В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции", – говорится в сообщении ГБР.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учений во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская" и массовое СОЧ. В издании "Радио Свобода" сообщали, что по состоянию на ноябрь 2024 года в СОЧ пошли более 1700 военных этой бригады.

Во Франции в свою очередь подтвердили случаи дезертирства среди украинских военных во время учений.

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который допустил дезертирство подчиненных.

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