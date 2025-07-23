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- Украина
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Скандал со сборами Гусакова: генпрокурор сделал важный анонс по делу
Назарию Гусакову вскоре объявят о подозрении.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что львовянин со спинально-мышечной атрофией (СМА) Назарий Гусаков в ближайшие дни заочно получит подозрение.
Об этом Кравченко сообщил на брифинге 23 июля.
«На днях заочно сообщим о подозрении (Гусаку — ред.)», — сказал генпрокурор.
Что известно о скандале с Назарием Гусаковым?
В июне в Сети появились обвинения, что больной СМА львовянин Назарий Гусаков не отчитался за собранные на лечение средства, и мог ввести общество в заблуждение. Мужчина признал, что не имел опыта в ведении бухгалтерии, но отрицал мошенничество.
В то же время стало известно, что он начал бесплатно получать лекарства от СМА от компании «Рош Украина» при поддержке Львовского горсовета.
После медийного резонанса и требований объяснений Гусаков пообещал предоставить финансовый отчет, однако впоследствии выехал из Украины, и место его пребывания пока неизвестно.
Полиция расследует дело, а журналисты «РБК-Украина» заявили о давлении после публикаций о возможных финансовых махинациях Гусакова.