Скандал со сборами Гусакова: генпрокурор сделал важный анонс по делу

Львовянин Назарий Гусаков, которого общество заподозрило в мошенничестве со сборами на лечение

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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что львовянин со спинально-мышечной атрофией (СМА) Назарий Гусаков в ближайшие дни заочно получит подозрение.

Об этом Кравченко сообщил на брифинге 23 июля.

«На днях заочно сообщим о подозрении (Гусаку — ред.)», — сказал генпрокурор.

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Что известно о скандале с Назарием Гусаковым?

В июне в Сети появились обвинения, что больной СМА львовянин Назарий Гусаков не отчитался за собранные на лечение средства, и мог ввести общество в заблуждение. Мужчина признал, что не имел опыта в ведении бухгалтерии, но отрицал мошенничество.

В то же время стало известно, что он начал бесплатно получать лекарства от СМА от компании «Рош Украина» при поддержке Львовского горсовета.

После медийного резонанса и требований объяснений Гусаков пообещал предоставить финансовый отчет, однако впоследствии выехал из Украины, и место его пребывания пока неизвестно.

Полиция расследует дело, а журналисты «РБК-Украина» заявили о давлении после публикаций о возможных финансовых махинациях Гусакова.

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