Скандал со Спартаком Субботой: соведущий "Подкаст терапии" объявил о закрытии проекта

Янович также сообщил об отмене тура по Украине и пообещал вернуть деньги за приобретенные билеты.

Актер Евгений Янович заявил, что закрывает один из самых популярных украинских подкастов "Подкаст терапия", который он вел вместе с известным психологом Спартаком Субботой.

Об этом Янович сообщил в Сети.

В заявлении актера говорится, что он ознакомился с расследованием о Субботе. Янович убеждает, что среди приведенных фактов знал только о причастности психолога к ОО "Украинская академия наук" и его работе в Институте когнитивного моделирования.

"Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял и они окончательны. 1. Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". 2. В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. Пока Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены. 3. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? Нет", – говорится в сообщении Яновича.

Он убежден, что подкаст с Субботой был полезен, ведь зрители якобы не только не жаловались, но даже хвалили это шоу.

"Я искренне убежден, что 86 выпусков подкаста были полезны и я реально не получал ни одного сообщения, где мне бы написали: "Из-за вашего подкаста моя жизнь стала хуже". Вместо этого, противоположных сообщений были тысячи", — написал актер.

Он добавил, что ему нравилось чувство, "что я делал что-то полезное". ⠀

"Есть ли у меня какие-то ответы? Я знаю, что будет суд. И он должен расставить все на свои места. Вот и все. Я хотел бы попросить прощение. За что конкретно? Я не понимаю. Потому что до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Да и все", – говорится в заявлении Яновича.

Что известно о скандале со Спартаком Субботой

Согласно большому расследованию онлайн-медиа "Свідомі", Спартак Суббота (настоящее имя которого оказалось – Александр) является мошенником и самозванцем. Автор материала, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный обвиняет Субботу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной на сегодня партией ОПЗЖ. В частности, Суббота в течение пяти лет публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, хотя не имел этой степени. Он также выдавал себя за врача-психиатра и медицинского психолога, хотя не учился ни в одном медицинском вузе.

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