Скандал со взяткой: пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву и прекратил его полномочия

Это произошло после информации о взятках в 2,7 млн долларов.

Во вторник, 16 мая, пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия. За недоверие проголосовало 140 судей, за прекращение полномочий – 137.

Об этом сообщает "Укринформ".

Всеволоду Князеву недоверие выразили 140 судей, 2 – были против. После этого пленум Верховного суда проголосовал за прекращение полномочий председателя ВС, за высказались 137 судей.

Даже после этого Князев будет судьей Верховного суда, поскольку уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия. Также только этот орган может разрешить арест Князева, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

Полномочия руководителя ВС будет выполнять Дмитрий Луспеник, поскольку он является самым опытным судьей.

Скандал с получением взятки председателем Верховного суда

В понедельник, 15 мая, НАБУ и САП сообщили об обысках у руководства Верховного суда и еще 18 судей. Их подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

Во вторник, 16 мая, в САП подтвердили задержание главы Верховного суда Всеволода Князева.

Глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что антикоррупционное бюро узнало о деятельности преступной группировки с участием посредников, судей и руководства судейской ветви власти. Работники бюро осуществили оперативное проникновение и действовали с помощью детектива под прикрытием. Он также подтвердил, что главе ВР взятки дал олигарх Жеваго.

После этого пленум Верховного суда принял решение о создании рабочей группы по подготовке вопроса о выражении недоверия председателю Верховного суда и отстранении его от исполнения административных полномочий.

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