По данным ДБР, в бригаде действовал механизм «поборов» / © Государственное бюро расследований

Бойцы 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с заместителем командира предстанут перед судом «за систематические поборы с военных и угрозу убийством».

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Работники ГБР завершили масштабное расследование по устойчивой преступной группировке в 110-й отдельной механизированной бригаде, которую возглавил заместитель командира. Чиновник в течение длительного времени наживался на подчиненных и использовал угрозы, чтобы избежать разоблачения. Общая сумма нанесенного государству ущерба превысила 5 млн грн. Один из военных, находясь под давлением организатора, совершил самоубийство», — говорится в сообщении.

© Государственное бюро расследований

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

В сообщении ГБР отмечается, что «в июне 2024 года один из военных решил разоблачить противоправные действия в подразделении и забрал у должностного лица сумку из 1,5 млн грн незаконных средств и передал ее работникам ГБР. Командование пыталось скрыть преступление, оформив его в СЗЧ и заявив о якобы похищении оружия. Фактически мужчину искали для физической расправы. Заместитель командира организовывал его похищение и угрожал убийством ему и его семье. Благодаря оперативным действиям ГБР это удалось предупредить».

27 декабря 2024 года сотрудники Бюро провели обыски, обнаружили оружие, о котором якобы было заявлено как «украденное», и задержали чиновника.

«Следствие установило, что в течение двух лет в бригаде действовал механизм „поборов“: военным, не желавшим проходить службу, предлагали „не появляться“ за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. Тех, кто не хотел платить, отправляли на наиболее опасные участки фронта», — рассказали в ГБР.

По данным ГБР, в схему входили командир группы материального обеспечения, трое водителей и работник ремонтной мастерской.

«Один из подчиненных, под давлением организатора подрабатывавший документы, совершил самоубийство, оставив записку с прямым указанием виновного», — говорится в сообщении.

ГБР исследует и другие эпизоды деятельности чиновника — вероятное хищение военного имущества и продовольствия. Отмечается, что ущерб может превышать 30 млн грн.

Под арестом находится имущество заместителя командира более чем на 14 млн грн, приобретенное после 2022 года, в частности:

элитная квартира в Одессе (60 кв. м);

квартира в Хмельницком (75 кв. м);

гараж (40 кв. м);

два земельных участка возле «Буковеля»;

автомобиль Mercedes-Benz;

счета и ценные бумаги почти на 4 млн. грн.

«Более 7 млн грн в разной валюте передано в АРМА», — отмечают в ГБР.

Заместителю командира инкриминируют:

ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 129 УК Украины.

В суд также направлены обвинительные акты по:

командиру группы МЗ (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1),

четырем солдатам (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, скандал в 110-й бригаде разразился еще летом 2024 года. Матери погибших бойцов тогда заявили об «отношении к людям, как к одноразовому ресурсу».