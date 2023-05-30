Скандал в 125-й бригаде ТРО: комбат поджег авто военных за то, что его не послушали (видео)

Автомобиль купили волонтеры. Якобы военные хотели поехать в город Лиман, расположенный недалеко от их позиций, а комбат был против.

В Сети появилось видео, как горит пикап военных. Опубликовавший ролик военный из 215 батальона 125 бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий заявил, что машину умышленно сжег, взорвав гранатой, командир батальона Андрей Селехман. Судя по контексту, инцидент произошел где-то на Донбассе.

В деталях скандальной истории разбирался ТСН.ua.

Почему комбат сжег машину

29 мая Карвацкий опубликовал в Twitter видео горящей машины.

"Пока вы там всей страной сбрасываетесь на тачки для армии, мой *бан*тый поплавленный комбат их подрывает гранатами, потому что на*уй ездить ребятам", — подписал он свой пост.

"Смотри, как машина горит. За то, что поехали в Лиман (Донецкая обл. – Ред.) за бензином. За то, что пацаны поехали просто купить бензин к генератору за свой счет. 215 батальон 125 бригады. Комбат – Селехман Андрей Евгеньевич. Волонтеры собирали деньги, старались люди, а оно подожгло", — говорят бойцы за кадром.

Скандал в 125-й бригаде ТРО: комбат взорвал гранатой авто военных, полученное от волонтеров

В комментариях под видео Виталий даже намекает на то, что командир может злоупотреблять наркотиками.

Бойцу, опубликовавшему видео, угрожали

Видео получило широкую огласку. Через несколько часов после публикации Карвацкий сообщил, что его вызывают к командиру батальона.