Скандал в 125-й бригаде ТРО: комбат поджег авто военных за то, что его не послушали (видео)

Автомобиль купили волонтеры. Якобы военные хотели поехать в город Лиман, расположенный недалеко от их позиций, а комбат был против.
В Сети появилось видео, как горит пикап военных. Опубликовавший ролик военный из 215 батальона 125 бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий заявил, что машину умышленно сжег, взорвав гранатой, командир батальона Андрей Селехман. Судя по контексту, инцидент произошел где-то на Донбассе.
В деталях скандальной истории разбирался ТСН.ua.
Почему комбат сжег машину
29 мая Карвацкий опубликовал в Twitter видео горящей машины.
"Пока вы там всей страной сбрасываетесь на тачки для армии, мой *бан*тый поплавленный комбат их подрывает гранатами, потому что на*уй ездить ребятам", — подписал он свой пост.
"Смотри, как машина горит. За то, что поехали в Лиман (Донецкая обл. – Ред.) за бензином. За то, что пацаны поехали просто купить бензин к генератору за свой счет. 215 батальон 125 бригады. Комбат – Селехман Андрей Евгеньевич. Волонтеры собирали деньги, старались люди, а оно подожгло", — говорят бойцы за кадром.
В комментариях под видео Виталий даже намекает на то, что командир может злоупотреблять наркотиками.
Бойцу, опубликовавшему видео, угрожали
Видео получило широкую огласку. Через несколько часов после публикации Карвацкий сообщил, что его вызывают к командиру батальона.
Вернувшись, Карвацкий рассказал, что комбат Андрей Селехман угрожал уголовной ответственностью и попросил записать опровержения и публичные извинения за "клевету".
"Все вы, наверное, видели видео с машиной, которую сжег комбат. У меня был многочасовой разговор с угрозами в мою сторону. С угрозами в сторону ребят из РВП (ремонтно-восстановительного полка) следующего характера: или я записываю видео с извинениями за клевету", или против меня СБУ начинает расследование за съемку и распространение материалов, ложь на господина комбата. Если вы видите это видео, то свой выбор я сделал и отступать от своих слов не буду, потому что есть факт – комбат сжег машину. Официальная версия, что в нее попал обломок. Парням из РВП дали выбор. Они выбрали меньшее сопротивление, не будут подписывать рапорт и исповедуют официальную версию событий. У меня заберут телефон и я не смогу дать никаких комментариев. Меня скорее всего будут х**ить.Надеюсь, не физически. Вешают очень много дел именно на меня. Потому что командование прикрывает себя", – рассказал он.
Дело начали расследовать
Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" в комментарии "Громадському" сообщило, что по этому факту проводится служебное расследование.
30 мая, в 15:43, Виталий опубликовал новый пост. Он сообщил, что в бригаду приехали представители СБУ, управления бригады, представители управления Сил ТрО. По словам бойца, они обнаружили доказательства, что автомобиль действительно взорвали гранатой.
"Событие получило огласку, и незамеченным для Киева не осталось. Сегодня приехали представители контрразведки, управления бригады, представители управления Сил ТрО для того, что бы разобраться в ситуации. Надеюсь, какие-то положительные сдвиги будут, но сейчас основная проблема в том, что я не участник ситуации. Лично я не видел, поэтому нужно подтверждение военнослужащих, которые непосредственно были там", — написал Карвацкий.
Свидетели отказываются от показаний
По его словам, непосредственные свидетели происшествия "из-за возможного запугивания уголовными делами дают показания, что ничего не видели, ничего не знают, будто машина сдетонировала сама по себе".
"Однако, как это бывает, когда придумываешь – все в показаниях путаются, и это заметили представители контрразведки. Также были найдены косвенные доказательства того, что их версия событий является ложью, и что комбат действительно взорвал машину гранатой. Дополнительно, в машине есть следы обломков изнутри.
Как пойдет ситуация дальше – мне неизвестно. Пока видно, что контрразведка на стороне правды, бригадное управление тоже. Надеюсь, что это не только на словах. Надеюсь, что они сделают правильный выбор, и наказан будет не тот, кто снял видео или тот, кто его распространил, а тот, кто превысил свои полномочия и взорвал машину, то есть комбат", – отметил боец.
Что говорят юристы
Юрист и ветеран войны Маси Найем рассказал, что общался с Виталием Карвацким, и заверил, что "бесплатно защитит" его.
"Только что говорил с ним. Вызвали в комбат, там было ВСП (Военная служба правопорядка. – Ред.). Он не свидетель. РВП были свидетелями, но ребята отказываются от своих показаний. Контрразведка проверила их телефоны и там установили, что комбат все-таки взорвал.
Сейчас командир бригады на словах выступил за то, что Виталий прав. Будут ли последствия и расследование – под вопросом. Виталий написал объяснение. Мы защитим Виталия от нарушений его прав", – отметил Найем.
В комментарий ZAXID.NET Маси Найем добавил, что комбату, взорвавшему авто, грозит уголовная ответственность.
"В моей практике были случаи, когда командир ведет себя неправильно. Если установят, что автомобиль был волонтерским и его поставили на баланс, то комбат фактически повредил государственное имущество. За это будет ответственность. Я сейчас на фронте и не представляю ситуации, чтобы мне дали автомобиль и не обязали поставить на баланс. У нас все авто на балансе. Исходя из этой конструкции я вижу, что авто было на балансе. Это уголовная ответственность, но даже если не было на балансе, то это имущество людей. Не представляю, по каким основаниям командир может взорвать машину (разве там сидят россияне)", – объяснил правозащитник
Также он объяснил, что даже если ребята без разрешения уехали в Лиман по собственным делам, командир батальона не имел права так поступать.
"Я не знаю, военные ли самовольно ездили. Но такая реакция командира свидетельствует, что он неадекватно ведет себя в части реакции на нарушения. Даже если бы военные и ушли из части вне закона, то он все равно не имел законного права так поступать", — подытожил Маси Найем.
Что говорит комбат
В комментарии изданию "Свідомі" комбат Андрей Селехман заявил, что не подтверждает информацию о поджоге автомобиля. Однако своей версии возгорания автомобиля он не озвучил.
Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника. Впоследствии он записал видео, на котором извинился за свой поступок и объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу".
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